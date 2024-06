Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

Globale economische trends sturen het gevoel van de kiezer. Frederik Anseel werpt een blik op andere verkiezingen dan die bij ons.

Voor een Belg in het buitenland zijn Belgische verkiezingen een spannende aangelegenheid. Wekenlang open je vol verwachting de brievenbus, maar de stembrieven blijven uit. Als ze twee weken voor de verkiezingsdag eindelijk aankomen, is het kalf bijna verdronken. Dat weerhoudt er ons niet van alsnog speelgoedwinkels in Sydney af te speuren naar kleurpotloden, want in Bokrijk België moet je stemmen met een rood potlood. In 24 uur zaten onze kiesbrieven opnieuw op het vliegtuig, maar mijn stem komt wellicht te laat.

Maar laat mij afstand nemen van mijn kleine kieservaring en de blik op de wereld richten. We denken dat we voor of tegen een bepaalde partij stemmen op basis van hun lokale programma. Maar er zijn globale economische trends die het gevoel van de kiezer sturen. Een kijkje in andere landen helpt. U stemt niet alleen.

Elke dag armer

Inflatie is er een van. De Amerikaanse president Joe Biden haalt alles uit de kast om de inflatie tijdig naar omlaag te krijgen. Weinig maakt mensen razender dan elke dag wat armer worden. Dat is wat inflatie de voorbije twee jaar deed. Slimme politieke uitdagers spelen daarop in. ‘Bent u nu beter af dan vier jaar geleden?’, is de slogan die Trump daarvoor steelt van Ronald Reagan. Zelfs een verhitte economie met goedbetaalde jobs slaagde er niet in mensen warm te maken. Er is een verschil tussen de economische temperatuur en de gevoelstemperatuur. En die gevoelstemperatuur wordt vandaag meer bepaald door inflatie dan door jobs. Wereldwijd zien we een recordlaagte van de werkloosheid, maar regeringen lijken er niet van te profiteren.

De inflatie kwam er omdat centrale banken en regeringen in overdrive geld uitdeelden tijdens de pandemie. Die ingreep was symptomatisch voor overheden die sinds de financiële crisis almaar minder terughoudend zijn. Zelfs in Amerika, met een diepgewortelde ideologische voorkeur voor een kleine staat, is de overheid stelselmatig gegroeid met waanzinnige overheidsschulden als resultaat. België kaapt ook op dat vlak medailles weg. Het resultaat is ‘damned if you do, damned if you don’t’ voor elke regerende partij. De burger is aangeleerd de hand op te houden en eist dat de overheid voor elk probleem een oplossing bedenkt. Tegelijk protesteert hij tegen de almaar hogere belastingen die daarmee gepaard gaan. Regeringen lynchen zichzelf met hun paternalistische bemoeizucht, maar zien geen andere uitweg dan meer cadeaus uit te delen om de kiezer te behagen.

De enige manier om dat wurgscenario in een verkiezingscampagne te vermijden is de economische logica links laten liggen en een verhaal opbouwen over cultuur en identiteit. De problemen worden veroorzaakt door migranten. De identiteit van het volk wordt naar de vaantjes geholpen door woke en gendertoestanden. Nostalgie aanwakkeren naar een tijd die nooit bestaan heeft, is een onfeilbaar lapmiddel. ‘Eigen volk eerst’, ‘Make America great again’, ‘Doe normaal.’

De identiteitslogica werft makkelijker zieltjes dan de economische. Een wij-tegen-hentactiek werkt goed voor een cultuuroorlog. Maar eenmaal verkozen moet je toch weer beginnen na te denken over productiviteitsgroei.