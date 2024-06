Veel onbeantwoorde vragen nu overheid participeert in Umicore en Ageas

De overheidsholding FPIM neemt een positie van 5 procent in Umicore en heeft 237 bedrijven van strategisch belang geïdentificeerd. Hoe robuust is die koerswijziging naar activisme?

De wondere wereld van de publieke investeringsmaatschappij trekt traditioneel niet veel aandacht. Slechts weinig kritische stemmen volgen dat soort dossiers op en spelers in de sector zijn kenmerkend voorzichtig om zich publiekelijk uit te spreken.

Activisme

Dat roept veel onbeantwoorde vragen op. Hoe robuust is die koerswijziging naar activisme, in plaats van zich eerder terug te trekken uit ondernemingen? De Vivaldi-regering met partijen als de PS en Groen/Ecolo zag geen graten in dat activisme. Zal dat ook zo zijn bij de nieuwe regering? Eerder was sprake van een focus op enkele sectoren en specifieke activiteiten. Nu is er ineens een lijst met concrete namen van bedrijven. Het minste dat we mogen verwachten is dat de argumentatie voor specifieke participaties wat diepgaander is dan we tot nu toe hebben gezien.

Een rationeel stappenplan schrijft voor dat - voor je in actie komt - doelstellingen worden geformuleerd, vervolgens een strategie wordt uitgetekend en dan een politiek en maatschappelijk draagvlak wordt gezocht. Slaan we in België die stappen over? Waar komt die lijst van te verankeren bedrijven plots vandaan? Wat is het ruimere kader? Hanteert men een beleggerslogica, of spelen andere overwegingen mee? Hoeveel financiële middelen zullen de overheid en de FPIM daarvoor inzetten? Bij Umicore krijgt de overheid ondanks 270 miljoen euro geen bestuurder. Ondertussen is de CEO opgestapt en verloor het aandeel meer dan een derde van zijn waarde.

Industrieel beleid

De politieke partijen hebben in de verkiezingscampagne nauwelijks gecommuniceerd over hun visie op publieke investeringsmaatschappijen en industrieel beleid. De Vivaldi-coalitie dacht blijkbaar dat de tijdgeest iedereen toch kritiekloos maakte.

Emeritus professor Herman Daems, die naam maakte in het domein, heeft in een opiniestuk in deze krant gewezen op de enorme contradicties in de koers. Om zinvol industrieel beleid te voeren in kleinere landen hebben we het over innovatiebeleid en het verankeren van specifieke activiteiten, eerder dan van bedrijven. Maar velen praten en speculeren liever over grote overheidsfondsen in Noorse stijl dan dat ze een realistisch en concreet industriebeleid afdwingen.

Een dergelijk beleid heeft zeker potentieel, dat nog niet voldoende gerealiseerd wordt. Er is inzake industriebeleid nog een onderbenut slim gebruik van overheidsaankopen. Dan moeten we ook wel regelmatig kritisch evalueren en bijsturen als concrete beleidspistes onvoldoende effectief en efficiënt zijn. In sommige projecten rond koolstofopslag en waterstof worden honderden miljoenen euro’s gestort zonder enige kans op een haalbaar en duurzaam economisch draagvlak. Het is ontstellend hoe de betrokkenen of zelfs academici daar onderling wel kritisch over spreken, maar er in het openbaar de mond niet over roeren. Het zegt iets over de zeepbelcontext rond projecten die passen in klimaatbeleid.

Marktdiscipline

Als we vergelijken met succesverhalen zoals Brainport in Eindhoven, dan komen een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en goed bestuur met langetermijnvisie als sleutels naar voren. In clusters die niet blijven steken in academische waterhoofden. Ja, het is mogelijk kapitaal slim te groeperen. Wel zijn weinig alternatieven even werkzaam als marktdiscipline. Hoe dichter je op de markt speelt, hoe beter je vaak functioneert.