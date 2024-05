Vlaams Belang werkt niet in het belang van Vlaanderen

Het Vlaams Belang zegt dat het wil deelnemen aan de macht, maar dat kan noch wil de partij binnen de contouren van de rechtsstaat. Een electorale overwinning van het Vlaams Belang zal het systeem en de dure status quo alleen maar bestendigen, schrijft Fouad Gandoul.

Elke stem die het Vlaams Belang op zondag 9 juni verzilvert, vergroot de mathematische zekerheid van een bonte coalitie op federaal niveau, indien nodig met inbegrip van de N-VA. Door de extreemrechtse ideologie, de aangebrande reputatie van zijn kopstukken en het incoherente programma zal geen enkele democratische partij overstag gaan om met het Vlaams Belang een regering te vormen, hoe goed de partij ook scoort.

Een electorale overwinning van het Vlaams Belang zal het systeem dus niet kraken, maar net de dure status quo bestendigen, ten koste van de hardwerkende Vlaming voor wie het Vlaams Belang zegt op te komen.

Het Vlaams Blok, nu het Vlaams Belang, is ontstaan als radicaal-rechtse zweeppartij die zich afsplitste van de Volksunie met als hoofddoel een autonoom Vlaanderen. De aansluiting van extreemrechtse groepen zoals de VMO, Were Di en Voorpost deed de partij evolueren in een extreem nationalistische richting. Ze ontwikkelde een uitgesproken voorkeur voor een autoritaire gezagsuitoefening, militeerde voor een traditionele gezinsmoraal, maar vooral voor een ideologie doordrenkt van naar Bloed en Bodem neigende theorieën.

Een zweeppartij kiest er uitdrukkelijk voor niet deel te nemen aan de macht, maar wil met extreem geformuleerde voorstellen andere partijen beïnvloeden. Als zweeppartij blijkt het Vlaams Blok/Belang bijzonder succesvol: van het ooit verfoeide 70 puntenplan is een derde uitgevoerd en het maatschappelijk discours is enorm verrechtst.

Het Vlaams Belang profileert zich als een salonfähige nationalistische partij met een links accent. Maar de partij wil noch kan deelnemen aan het beleid binnen de contouren van de rechtsstaat.

Het Vlaams Belang zegt nu dat het wil deelnemen aan de macht en profileert zich als een salonfähige nationalistische partij met een links accent. Maar in tegenstelling tot de vergane VU, die ook als zweeppartij begon, wil noch kan het Vlaams Belang deelnemen aan het beleid binnen de contouren van de rechtsstaat. Zijn slogan ‘eigen volk eerst’ vloekt met de gelijke behandeling van burgers en gelijke rechten ongeacht geloof, geslacht of etnische origine, een fundamenteel principe van de liberale democratie.

De partij kan haar roots niet verbergen. Megalothymie of het verlangen om (etnisch) als superieur te worden erkend, maakt intrinsiek deel uit van haar ideologische DNA. Dat streven uit zich in een diepgewortelde haat voor vreemdelingen en voor autochtonen met een linkse overtuiging. De partij maakt gretig gebruik van de vrijheid van meningsuiting om haar ondemocratische maatschappijbeeld te promoten bij een electoraat dat haar almaar vaker ziet als het enige alternatief voor een volstrekt vastgelopen politiek systeem.

Incoherent en ongeloofwaardig

Sinds de vorige verkiezingen meet het Vlaams Belang zich ook expliciet een sociaal-economisch links profiel aan. Dat staat in schril contrast met het stemgedrag van de partij over thema’s in het belang van Jan Modaal. Europees kantte ze zich tegen een meer eenvormige vennootschapsbelasting, tegen onderhandelingen over een Europese minimumbelasting en tegen meer budget voor het coronaherstelfonds. Federaal stemde ze voor de verstrenging van de loonnormwet, wat loononderhandelingen de facto onmogelijk maakt.

Het Vlaams Belang is ook tegen hogere lonen voor verpleegkundigen, voor strengere controles op mensen met een ziekte-uitkering en tegen praktijktesten om discriminatie van mensen met een handicap op te sporen, blijkt uit een stemtest over de zorg in Vlaanderen.

Het Vlaams Belang grossiert in luchtkastelen die een ernstige bedreiging vormen voor de welvaart en het welzijn van de Vlaming. Waarom wil de kiezer dat niet zien?

Het sociaal-economisch programma van het Vlaams Belang is bovendien incoherent en ongeloofwaardig. Het wil de pensioenen optrekken naar 1.800 euro netto per maand en meer investeren in defensie, maar stelt tegelijk een lagere personen- en vennootschapsbelasting voor. Hoe de partij dat allemaal denkt te financieren? Met voodoo-economie van eigen makelij. De enige besparingen die ze concreet voorstelt, zijn er op migratie (1 miljard euro) en op transfers naar Franstalig België, door een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Vlaanderen. Maar ook over de staatsschuld en de verdeling daarvan leeft de partij op een roze wolk, ver verwijderd van enige realiteitszin.