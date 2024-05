Volstaat de nieuwe westerse hulp voor Oekraïne?...

Voorzitter van de Eurasia Groep en GZero Media. Auteur van ‘Us vs. Them: The Failure of Globalism’.

Oekraïne krijgt 61 miljard dollar extra militaire steun van de Verenigde Staten. Dat kan het tekort aan wapens en munitie verhelpen, maar wat betekent het op de lange termijn?

Na maanden van discussie heeft het Amerikaanse Congres de extra militaire steun voor Oekraïne goedgekeurd. Nadat de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Mike Johnson het voorstel ter stemming had voorgelegd, werd het met 311 tegen 112 stemmen aanvaard. Het goedgekeurde plan bevat ook veiligheidsuitgaven voor Israël en Taiwan, maar op korte termijn zal de bijna 61 miljard dollar voor Oekraïne het grootste verschil maken.

Met dat geld kan Oekraïne Patriot-luchtverdedigingsmunitie, artilleriemunitie, drones, antidronewapens en raketten die kunnen worden afgevuurd vanuit gevechtsvliegtuigen kopen. Het is het eerste geld voor Oekraïne dat het Congres heeft goedgekeurd sinds december 2022 en het grootste hulppakket dat Kiev heeft ontvangen sinds het uitbreken van de oorlog. Een deel van de wapensystemen en de munitie bereikt het front nu al.

De VS steken Oekraïne ook op andere manieren een handje toe. Nog voor de hulp was goedgekeurd, had het Pentagon in alle stilte een nieuw langeafstandsraketsysteem verscheept naar Oekraïne, waar het leger dat snel inzette tegen een Russisch vliegveld op de Krim en tegen Russische troepen in de Donbasregio.

Bevroren tegoeden

Over een ander element van het hulppakket dat Oekraïne kan steunen en Rusland financieel pijn kan doen, horen we veel minder. Met de Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act kan de regering-Biden beslag leggen op bevroren Russische staatsactiva in de Verenigde Staten en die gebruiken om Oekraïne te helpen.

Voor Biden daarvoor groen licht geeft, wil hij zich ervan verzekeren dat de Europese en andere G7-bondgenoten achter dat plan staan. Als zij akkoord gaan dat het internationaal recht dat toelaat, kan dat nog eens 5 miljard dollar aan hulp voor Oekraïne betekenen, direct afkomstig van activa van de Russische centrale bank. De EU reserveert al rente-inkomsten uit bevroren Russische tegoeden, die Oekraïne nog eens 3 miljard euro per jaar kunnen opleveren.

Oekraïne had die hulp nodig. Na 16 maanden passiviteit van de kant van het Congres zijn de strijdkrachten uitgeput en is er een tekort aan artillerie en luchtverdedigingsmunitie om de Russische opmars langs het front en de drone- en raketaanvallen op Oekraïense steden een halt toe te roepen. Door de tekorten hebben de Russische troepen de afgelopen vier maanden meer dan 135 vierkante kilometer Oekraïens grondgebied kunnen innemen, waaronder de strategisch waardevolle stad Avdiivka in februari.

De vrees dat Rusland deze zomer een grote opmars voorbereidde, deed zowel in Kiev als in Washington het schrikbeeld opdoemen dat Oekraïne tegen het einde van het jaar dicht bij een nederlaag zou staan. De nieuwe golf van Amerikaanse steun maakt dat veel minder waarschijnlijk. En als Oekraïne, ondanks de tekorten die zijn ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten, erin slaagt zijn frontlinie te versterken en de hand te leggen op de luchtverdedigingssystemen die het nodig heeft om zijn steden en energie-infrastructuur te beschermen, kan het zijn defensieve positie vasthouden tot 2025.

De poging van Washington om de munitiekloof tussen Oekraïne en Rusland te dichten kan de patstelling op het terrein herstellen, maar zal Oekraïne niet opnieuw in de aanval brengen. Dat komt omdat Kiev met een ander probleem kampt dat zijn bondgenoten nauwelijks kunnen verhelpen: een tekort aan soldaten. Een nieuwe wet, die president Volodymyr Zelensky eerder dit jaar met tegenzin ondertekende, heeft de leeftijd voor militaire mobilisatie verlaagd van 27 naar 25 jaar. De wet vermindert ook het aantal vrijstellingen van dienstplicht en verlengt de diensttijd. Dat kan een verschil maken, als de nieuwe troepen effectief getraind en snel ingezet kunnen worden. Maar op zich zal dat het tij niet keren voor Oekraïne.

Kanonnenvlees

Het is onwaarschijnlijk dat het hulppakket Oekraïne helpt een uiteindelijke opdeling van het land te voorkomen.

Bovendien is dit waarschijnlijk het laatste pakket dat Oekraïne van Washington kan verwachten tot na de presidentsverkiezingen in november. Als Donald Trump die wint, krijgt Kiev mogelijk helemaal geen hulp meer. Zelfs als Biden wint, zal de Amerikaanse bevolking maar node bereid zijn hulppakketten van 60 miljard dollar te verstrekken. Ondertussen kan Rusland veel meer jonge mannen inzetten als kanonnenvlees.