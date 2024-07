Von der Leyens volgende kunstje: een Commissie samenstellen

Nu Ursula von der Leyen haar tweede mandaat als Commissievoorzitster stevig in handen heeft, wordt het uitkijken naar de samenstelling van de nieuwe Europese Commissie. Haar optreden voor het Europees Parlement licht al een ferme tip van de sluier op.

De komende vijf jaar blijft Ursula von der Leyen kantoor houden op de hoogste verdieping van het Berlaymontgebouw in Brussel, waar de Europese Commissie huist. Zoals algemeen verwacht wist de Duitse christendemocrate na de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten ook voldoende Europees Parlementsleden voor zich te winnen.

De auteur

Steven Van Hecke is hoogleraar Europese politiek aan de KU Leuven. De kwestie

Ursula von der Leyen heeft haar tweede mandaat als voorzitter van de Europese Commissie stevig in handen. De conclusie

Bij de samenstelling van de nieuwe Commissie moet ze dezelfde vaardigheden en wendbaarheid aan de dag leggen die haar haar tweede mandaat hebben opgeleverd. Advertentie

De meerderheid die ze achter haar kandidatuur kreeg, was groter dan aanvankelijk voorspeld. De bedeltocht bij alle ‘democratische’ politieke families heeft Von der Leyen duidelijk geen windeieren gelegd. Ze is erin geslaagd stemmen te winnen in alle centrumfracties. Alleen radicaal-links en -rechts stemden massaal tegen. Dat was geen verrassing, want al in de kiescampagne had Von der Leyen duidelijk gemaakt dat ze niet eens zou onderhandelen met de uitersten van het parlement.

Voor dat kunstje krijgt ze nu lof. Maar schatplichtig zijn aan verschillende politieke strekkingen met dikwijls tegenstrijdige eisen maakt haar tegelijk kwetsbaar. In haar toespraak voor het nieuwbakken Europees Parlement slaagde ze er ogenschijnlijk in uiteenlopende heikele beleidspunten tot een consistent verhaal te weven. Zo koppelde ze de vraag naar de herindustrialisering van Europa aan de roep om een tandje bij te steken op het vlak van schone technologie. Haar Clean Industrial Deal moet dus zowel centrumrechts als de groenen trachten te bekoren.

Wendbaarheid

Die uitgesproken politieke wendbaarheid wordt stilaan Von der Leyens handelsmerk. Ze zal opnieuw van pas komen nu ze haar nieuwe Commissie dient samen te stellen en die ongeschonden door het Europees Parlement moet loodsen. Alle individuele kandidaat-commissarissen moeten een hoorzitting overleven en nadien moet de voltallige ploeg een meerderheid krijgen.

Wellicht vraagt Von der Leyen aan de regeringen van de lidstaten telkens twee kandidaten - een man en een vrouw - voor te dragen. Op die manier kan ze opnieuw voor een genderevenwicht zorgen. Een ploeg met minder vrouwelijke commissarissen raakt namelijk nooit door het Europees Parlement goedgekeurd.

Tegelijk moet ze rekening houden met de wensen van grote en kleine lidstaten, de verlanglijstjes van de politieke families die haar gesteund hebben en tegelijk het geografisch evenwicht bewaren. Die laatste puzzel is al gedeeltelijk gelegd met de aanstelling van de Estse premier Kaja Kallas als hoge vertegenwoordiger voor het Buitenlands en Veiligheidsbeleid. Dat de Maltese Roberta Metsola parlementsvoorzitter blijft en de Portugese ex-premier António Costa de opvolger wordt van Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad betekent dat het zuiden al goed bediend is.

Al denken ze daar in Rome zeker anders over. Niemand minder dan president Sergio Mattarella wees er al fijntjes op dat een belangrijke lidstaat als Italië recht heeft op een belangrijke portefeuille in de nieuwe Europese Commissie.

Meloni aast duidelijk op een zware post: een vicevoorzitter bevoegd voor de competitiviteit van de Europese economie. Dat is niet minder dan de eerste beleidsprioriteit van Von der Leyen.

Dat hij zoiets oppert, maakt het voor Von der Leyen gemakkelijker Meloni tegemoet te komen zonder de linkse fracties te veel te bruuskeren. Want de Italiaanse premier aast duidelijk op een zware post: een vicevoorzitter bevoegd voor de competitiviteit van de Europese economie. Dat is niet minder dan de eerste beleidsprioriteit van Von der Leyen. Als Meloni haar partijgenoot en minister van Europese Zaken Raffaele Fitto voordraagt, zal hij als kandidaat van de radicaal-rechtse Fratelli d’Italia en de ECR-fractie door de andere parlementsleden zwaar op de rooster worden gelegd. Laat de popcorn aanrukken!

Defensie

In haar toespraak alludeerde Von der Leyen op nog minstens drie andere ‘nieuwe’ portefeuilles. Dat is ongewoon, maar niet toevallig. Ze dienen om politieke families te paaien. Zo komt er voor het eerst op vraag van de sociaaldemocraten en de groenen een commissaris voor Huisvesting - nochtans geen bevoegdheid van de EU. En op vraag van haar eigen politieke familie, de Europese Volkspartij, komt er een commissaris bevoegd voor Defensie. Omdat het feitelijk alleen over defensie-industrie gaat, want voor militaire aangelegenheden is de EU niet bevoegd, heeft de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Radoslaw Sikorski al vriendelijk bedankt.

Voor de regio rond de Middellandse Zee komt er ook een aparte commissaris. In de voorbije legislatuur was de Hongaar Olivér Várhelyi zowel voor de uitbreiding van de Unie als voor het nabuurschapsbeleid bevoegd. Dat wordt voortaan gesplitst. In vergelijking met vijf jaar geleden is de toetreding van nieuwe lidstaten een politiek zwaarwichtige portefeuille geworden, en het is erg onwaarschijnlijk dat Von der Leyen die opnieuw aan Boedapest zal toewijzen. Integendeel, haar uithaal naar de 'vredesmissie' van de Hongaarse premier Viktor Orbán kreeg tijdens haar toespraak het felste applaus. Het Parlement zal erop toezien dat Von der Leyen die harde lijn consequent aanhoudt.

