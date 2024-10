Waar blijven onze normen en waarden als het over Gaza gaat?

Managing director van A Seat At The Table

Hoewel dagelijks apocalyptische beelden en getuigenissen vanuit Gaza de buitenwereld bereiken, voert het Westen de druk op de regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu nauwelijks tot niet op.

De ongekende humanitaire crisis in Gaza en de ongeziene vergeldingsoorlog die Israël tegen de bezette Palestijnse gebieden en zijn buurlanden voert, hebben niet alleen een verwoestend effect in het Midden-Oosten. Ze werpen ook een ongemakkelijk licht op de westerse wereld.

Terwijl Europa en de VS zich graag profileren als beschermers van democratische waarden en mensenrechten, lijkt onze morele basis fundamenteel uitgehold. Onze politieke steun, wapenleveringen en financiële hulp aan Israël - zelfs bij almaar luidere beschuldigingen van genocide en etnische zuivering - dreigen onze geloofwaardigheid, politieke gezag en invloed op het wereldtoneel te vernietigen.

In de dichtbevolkte strook Gaza leven 2,3 miljoen mensen, onder wie een miljoen kinderen, in ’s werelds grootste openluchtgevangenis, in een gebied amper twee keer zo groot als het Brussels Gewest.

Genocideklacht

Internationale mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International hebben Israël beschuldigd van apartheid en etnische zuivering. In de Verenigde Naties spreken tal van stemmen van misdaden tegen de menselijkheid. De speciale VN-rapporteur voor de Palestijnse Gebieden, Michael Lynk, zei onlangs dat ‘de acties van Israël een vorm van etnische zuivering en misdaden tegen de menselijkheid vormen’. Ook Genocide Watch, de internationale organisatie die genocidesignalen onderzoekt en documenteert, heeft gewaarschuwd dat de situatie in Gaza alle kenmerken van een genocide vertoont.

Dat Israël in vijf maanden meer kinderen heeft gedood dan er in de afgelopen vier jaar in alle conflicten wereldwijd zijn omgekomen, maakt in onze contreien weinig indruk.

De voormalige VN-rapporteur Richard Falk heeft Israël openlijk beschuldigd van een ‘genocideplan tegen de Palestijnse bevolking’ en verklaarde dat het Westen en de VS door hun steun medeplichtig zijn. Genocide-expert E. Tendayi Achiume, voormalig VN-rapporteur voor racisme, betoogde dat ‘het Israëlische beleid van apartheid en onderdrukking aan alle voorwaarden voldoet om als genocide gekwalificeerd te worden’.

Hoewel dagelijks apocalyptische beelden en getuigenissen vanuit Gaza de buitenwereld bereiken, voert het Westen de druk op de regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu nauwelijks tot niet op. Tegen die regering loopt ook een genocideklacht bij het Internationaal Gerechtshof. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en tot voor kort Italië blijven en masse wapens sturen en politieke rugdekking verlenen, terwijl Israël ongekende precedenten blijft scheppen door ziekenhuizen, scholen en vluchtelingententenkampen te bombarderen.

Dat Israël in vijf maanden meer kinderen heeft gedood dan er in de afgelopen vier jaar in alle conflicten wereldwijd zijn omgekomen en dat Israël een recordaantal VN-medewerkers, hulpverleners en journalisten heeft omgebracht, maakt in onze contreien weinig indruk. Bij Belgische establishmentfiguren - politici, journalisten, academici en opiniemakers - die doorgaans graag deugpronken over onze normen en waarden, blijft het opvallend stil. Op hun social media zijn geen hashtags zoals #BoycotQatar #JeSuisCharlie of #WomenLifeFreedom te bespeuren.

Hypocriet

In de geopolitieke arena dreigen de Verenigde Staten en Europa de komende decennia terrein en invloed te verliezen door opeenvolgende crisissen, economische stagnatie en politieke instabiliteit. Een zegen voor autoritaire staten, die de internationale rechtsorde in een nieuwe plooi willen leggen en maar al te graag de westerse dubbele standaarden benadrukken om hun eigen invloed in de rest van de wereld te vergroten. De Noorse diplomaat Jan Egeland verwoordde het treffend: ‘Over de hele wereld horen we dat mensen uit het Westen hypocrieten op industriële schaal zijn.’

De steun aan Israël heeft de Arabische regimes, die vaak prowesters zijn, in conflict gebracht met hun eigen bevolking, die massaal achter de Palestijnse zaak staat. De BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) winnen ondertussen steeds meer aan invloed door zich op te stellen als tegenwicht tegen wat zij zien als westerse imperialistische inmenging. Dat geopolitieke vacuüm kan de komende decennia rampzalige gevolgen hebben voor de westerse welvaart en veiligheid.