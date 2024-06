Het Vlaams Belang pookt de nijdigheid op bij de plattelandsbewoners, die zich al gekleineerd en geviseerd voelen door het stedelijke establishment, dat hen bovendien overlaadt met allerhande regels vanuit een ivoren toren.

Het is wat bevreemdend, al die opluchting na 9 juni, de dag van de ‘overwinningsnederlaag’ van het Vlaams Belang. Al valt de allereerste collectieve zucht van opluchting wel te snappen, gek als we met zijn allen waren gemaakt door de ene horrorpeiling na de andere met uitslagen die soms tegen 30 procent aan schurkten.

Maar blij kan een mens niet worden van de cijfers. In meer dan 140 gemeenten - dat is bijna de helft van alle Vlaamse steden en gemeenten - is de partij van Tom Van Grieken de grootste geworden. Wie bovendien een blik op de kaarten met uitslagen werpt, ziet meteen een opvallende verschuiving. Terwijl de partij stagneert in haar vroegere uitvalsbasis Antwerpen, scheert ze hoge toppen in landelijke gebieden: de Kempen, het Hageland, Limburg en zelfs diep in de Westhoek. In Houthulst bijvoorbeeld, waar ze 37,7 procent van de stemmen wegkaapte, een monsterscore waar alleen Ninove nog over raakt.

Voor wie de partij een tijdje volgt, is die plattelandsvlucht niet echt nieuws. Wie dit land wil veroveren, mikt op de kerktorens. Voor inwoners van de grote steden is de superdiversiteit niet langer louter een verbijsterend fenomeen dat garant staat voor een opeenstapeling van problemen. De nieuwe realiteit krijgt, met veel schuren en wringen weliswaar, stilaan een vorm die ook nieuwe opportuniteiten schept. Een partij als het Vlaams Belang, waarvan het DNA grotendeels is opgetrokken uit een nostalgische hang naar een ‘puur en blank Vlaanderen’, zit op zulke plaatsen aan haar sociologische maximum.

Op naar nieuwe oorden dan maar. Want waar misnoegde Vlamingen wonen, kan het Vlaams Belang floreren.

Nu is die misnoegdheid niet geheel onterecht. Onze dorpen zijn vaak eenzame oorden geworden. Waaruit diensten, zorg, banken en winkels zich terugtrekken omdat een fijnmazig netwerk niet kostenefficiënt is en de horeca het heeft opgegeven. Onbereikbare oorden ook, vaak alleen nog bediend door een belbus, omdat het blijkbaar goed bestuur is om 3.000 haltes te schrappen. Bevolkt door een toenemend aantal bejaarden, die met de digitalisering ook de warmte uit hun samenleving zien verdwijnen. En de service.

Regels

Maar het Vlaams Belang mikt niet alleen daarop. Het pookt de nijdigheid op bij de plattelandsbewoners, die zich al gekleineerd en geviseerd voelen door het stedelijke establishment dat hen bovendien overlaadt met allerhande regels vanuit een ivoren toren. Ook hier, wederom niet geheel onterecht.

Terwijl Vlaams Belang-kopstukken nog altijd het debat over migratie en woke domineren, hengelen lokale mandatarissen van die partij naar paardensportliefhebbers, vissers, motorcrossers en mountainbikers.

Met grimmige penseelstreken schildert het Vlaams Belang de Vlaamse dorpsbewoner als vervreemd zijn in eigen land, zijn eigen streek. ‘Vlaanderen voelt aan als één grote stad, waar de Vlamingen zich steeds minder in thuis voelen. Hun vrijheden worden ingeperkt door beleidsmakers zonder enige binding met de lokale cultuur, tradities of levensstijl’, staat in zijn programma.

Die electorale gooi naar het platteland werd het zichtbaarst tijdens de boerenprotesten. Vlaams Belang’ers waren, al dan niet gehuld in rode halsdoeken, duidelijk zichtbaar en in groten getale aanwezig bij boerenblokkades tegen het stikstofdecreet georganiseerd door de Farmer Defence Force Belgium, onze tak van de strijdbare boerenbeweging die in Nederland de partij van Caroline van der Plas liet doorbreken.

Daarmee gokt het Vlaams Belang op twee paarden. Terwijl nationale kopstukken met de fanfare voorop nog altijd het debat over migratie en woke domineren, hengelen lokale mandatarissen en militanten naar paardensportliefhebbers, vissers, motorcrossers en mountainbikers. Hobbyisten die hun liefhebberij zien verdwijnen, vaak onder druk van wat zij zien als regelneverij door groene waanzin. Het Vlaams Belang werpt zich daar op als hoeder van 'het vergeten platteland', verdrongen door klimaathysterici. Alzo tekenden fatsoenlijke plattelandsbewoners voor een gitzwarte zondag onder de kerktoren.