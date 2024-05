Wachten loont voor Friedrich Merz

Het bondskanselierschap lonkt voor CDU-voorzitter Friedrich Merz, die lang op de bekroning van zijn carrière heeft moeten wachten.

Toen ik Friedrich Merz vijf jaar geleden een keynotespeech voor Amerikaanse studenten zag geven, was zijn partijgenote Angela Merkel nog Duits bondskanselier. Merz was opnieuw kandidaat om voorzitter van de CDU te worden, nadat hij het in een eerste poging in 2018 had moeten afleggen tegen de door Merkel gezalfde Annegret Kramp-Karrenbauer. De speech was zwak. Het verbaasde me dat iemand met zo veel connecties in de zakenwereld zich niet kon profileren als nieuwe macher met duidelijke ideeën.

Vijf jaar later staat Merz er beter dan ooit voor. Sinds 2021 is hij, na een derde poging, voorzitter van de christendemocraten en het bondskanselierschap lonkt. Wat is er veranderd?

Op een recent partijcongres, waar Merz als voorzitter werd herkozen, stelde de CDU voor het eerst sinds 2007 een nieuw basisprogramma voor. Ze wil militaire dienstplicht, een aanvulling van het wettelijk pensioen, belastingvrije overuren, asielprocedures in derde landen. Ze kant zich tegen verplicht genderen, maar is voor kernenergie en uiteraard voor de schuldenrem.

Merz is er ook in geslaagd zijn oude stokpaardje van Duitse waarden (de leitkultur) op te nemen in het programma. ‘Moslims die onze waarden delen’ maken deel uit van de religieuze diversiteit van Duitsland. Tegelijk hoort ‘een islam die onze waarden niet deelt en onze vrije samenleving afwijst’ er niet thuis. Bij de leitkultur behoren ook kennis van de taal en geschiedenis, net als de erkenning van het bestaansrecht van Israël.

Cosmetisch

De veranderingen zijn niet radicaal, maar eerder cosmetisch, zodat de standpunten beter aansluiten bij de conservatieve zeitgeist. De CDU benadrukt veiligheid zonder al te veel voor een politiestaat te preken. Ze spreekt de ‘hardwerkende Duitsers’ aan en probeert angst voor de energietransitie te sussen. Een beetje conservatisme, een scheutje sociaal beleid en een snuifje liberalisme.

Friedrich Merz positioneert de CDU als nieuwe antipartij. Tegen de Groenen, tegen het AfD en uiteindelijk ook tegen Angela Merkel.

Het doel is duidelijk: Merz positioneert zijn partij als nieuwe antipartij. Tegen de Groenen, tegen het AfD en uiteindelijk ook tegen Merkel. De naam Angela Merkel, die 16 jaar bondskanselier was en geen enkele verkiezing verloor, viel tijdens het partijcongres niet één keer.

Maar hoezeer de CDU en Merz 16 jaar Merkel ook willen doen vergeten, hun communicatie is al even vrijblijvend als die van de voormalige kanselier. Hoe de CDU de Duitse economie wil hervormen terwijl ze vasthoudt aan de schuldenrem blijft onduidelijk. Net als hoe de CDU de klimaatverandering wil bestrijden of de energietransitie voor elkaar wil krijgen. Toch volstaat het op dit moment dat de Duitse kiezers een alternatief hebben voor de regering. Want de CDU staat vooral nog altijd voor bestuur.

Daarom verrast het niet dat de partij, als waarschijnlijk enige van oudsher conservatieve partij in Europa, weer rond 30 procent staat. Onder Merkel scoorde de partij zelfs nog iets hoger.

Merz, bijna 70, heeft lang moeten wachten op de bekroning van zijn politieke carrière. Nadat hij het in de jaren 2000 had moeten afleggen tegen Merkel, had hij drie pogingen nodig om partijvoorzitter te worden. Nu is de kans groot dat hij volgend jaar bondskanselier van Duitsland wordt. Niet vanwege zijn ideeën of de vernieuwing van de partij, of vanwege zijn overtuigende speeches. Maar gewoon, vanwege de zeitgeist.