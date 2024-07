Wie kon het lot van De Croo, Macron en Biden voorkomen?

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

Hoe komt het dat getalenteerde leiders die zich uitstekend kunnen omringen zo blind blijven voor de doemende ondergang?

Dead man walking. Dat is de uitdrukking voor een veroordeeld man die van de dodencel naar de executieplaats wandelt. Dat is ook wat velen dachten toen premier Alexander De Croo met lange tanden zijn verkiezingscampagne aanvatte. Het is ook wat kranten schreven toen de Franse president Emmanuel Macron een plotse verkiezing aankondigde. En het is wat we niet luidop zeggen als we publieke optredens van de Amerikaanse president Joe Biden zien, omdat het te morbide klinkt.

Achteraf is het makkelijk praten, zegt u. Maar dat is net mijn punt. Hun neergang was helemaal niet onvoorspelbaar. Dit is geen achterafverhaaltje, maar de publieke kroniek van een aangekondigde dood. Iedereen, inclusief kranten en sociale media, zien het noodlot zich in slow motion voltrekken. Dat intrigeert me. Het komt niet alleen voor bij politici, maar ook bij topleiders in organisaties. Hoe komt het dat getalenteerde leiders die zich uitstekend kunnen omringen, zo blind blijven voor de doemende ondergang?

Bij een recent bedrijfsbezoek sprak ik in het bestek van een halfuur met zowel de CEO als een van zijn grootste vertrouwelingen. Ik botste eerst op de vertrouweling in de gang. ‘Hij is ons kwijt’, fluisterde hij. ‘Hij luistert naar niemand meer en neemt eigengereid alle beslissingen. We weten niet meer hoe we moeten doordringen.’ De vertrouweling leek wanhopig, omdat hij niet langer zijn traditionele rol van consigliere kon spelen.

De toon van de CEO die ik daarna sprak, was even bedrukt. ‘Eenzaam. Het zijn bijzonder eenzame maanden. Ik heb niemand om belangrijke beslissingen door te spreken. En eens een beslissing genomen, is niemand bereid ze ook publiek te verdedigen.’

Dat lijkt een onverklaarbaar vacuüm. De CEO heeft behoefte aan vertrouwelingen om beslissingen af te toetsen, maar de vertrouwelingen slagen er niet in door te dringen.

Elke leider heeft dissonante, maar vertrouwde stemmen nodig. Stemmen die de temperatuur in de omgeving goed kunnen inschatten en de leider tot rede kunnen brengen. Ook als die rede zegt dat een stap terugzetten de enige juiste strategie is.

Blind vertrouwen

Het idee dat leiders zich moeten omringen met contraire visies is zo oud als de straat, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. De psychologie van leiders is namelijk fragiel. Gedurende lange tijd iemand dicht aan de borst drukken, samen emotionele stormen doorworstelen en toch voortdurend gechallenged worden, is mentaal slopend. Goed leiderschap vraagt vaak een sprong in het ongewisse, vraagt een entourage die aanmoedigt en bijna blind vertrouwen geeft om moeilijke beslissingen te nemen als alle anderen twijfelen. In die crisisperiodes stelt bijna elke leider: ‘You are with me or you are out’.

Onbewust wordt de entourage van de leider langzaam een echokamer. Het is wachten tot iemand luidop stelt dat de keizer geen kleren aanheeft.

Voor de vertrouweling is het moeilijk om lang consigliere te blijven zonder de leider naar de mond te praten. Je moet de oren en de ogen van de leider zijn. Maar als je te dicht staat en publiek beslissingen verdedigt, krijg je geen informatie meer doorgespeeld van anderen en verlies je zelf voeling met de realiteit. Hou je te veel afstand van de leider, dan verlies je je invloed, want dan ‘weet je niet waarover je praat’. Damned if you do and damned if you don’t.

Het onvermijdelijke gevolg is dat de vertrouwelingen zichzelf gaan censureren om niet in ongenade te vallen, of het vertrouwen verliezen omdat ze te ver staan. In beide gevallen zijn ze waardeloos. Onbewust wordt de entourage van de leider langzaam een echokamer. Het is wachten tot iemand luidop stelt dat de keizer geen kleren aanheeft om plots het volledige kaartenhuis in elkaar te zien vallen.