Wie lacht, verliest in Duitsland

Wat is dat met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz? Hij lijkt in zijn eigen wereld te leven, waar alles goed gaat. En maar grijnzen, schrijft Carsten Brzeski.

De Duitsers staan niet echt bekend voor hun humor. Vaak worden we beschouwd als een volk dat lacht om platte grappen, met veel bier, dirndl en worst. En als verder iets te lachen valt, doen wij dat het liefst onder de tafel. Duitsers zijn dus doodserieus. Zeker de bondskanselier. Zeker als je weet dat op een verkeerd moment lachen je je carrière kan kosten. Hoe beweegt kanselier Olaf Scholz zich tussen lach en traan?

Scholz is al langer, met afstand, de minst populaire bondskanselier ooit. Sinds de Bondsdagverkiezingen van 2021 verloor zijn partij SPD bij bijna alle verkiezingen. Haalden Scholz en zijn SPD in 2021 nog bijna 26 procent van de stemmen, bij de Europese verkiezingen twee weken geleden was dat niet eens 14 procent. Slechte communicatie en geen plan zijn vaak te horen als reden voor de afkeer.

Advertentie

Wat is dat met Olaf Scholz? Het lijkt wel alsof de kanselier in zijn eigen wereld leeft. Een wereld waarin zijn beleid goed is, maar de mensen dat gewoon niet zien.

Het tij lijkt zich tegen Scholz te keren. En Scholz zelf? Die grijnst alle kritiek weg. De eerste televisiebeelden van de verkiezingsavond bij de SPD lieten een grijnzende Scholz zien. Toen een journalist hem om commentaar op de uitslag vroeg, was zijn antwoord een kort en duidelijk ‘nee’, waarna zijn grijnzen nog breder werd.

Wat is het met Scholz? Arrogantie, realiteitsverlies, allebei? Zijn reputatie heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Het lijkt alsof de kanselier in zijn eigen wereld leeft. Een wereld waarin zijn beleid goed is, maar de mensen dat gewoon niet zien.

Vorig jaar vierde hij op het Wereld Economisch Forum in Davos de nieuwe Deutschland Geschwindigkeit, waarmee zijn kabinet de economie hervormde. Begin dit jaar vond hij de stemming over de economie veel te negatief. Het ging toch goed met de Duitse economie? Vorige week, na de Europese verkiezingen, poneerde hij dat de steun van de kiezers voor de regering komend jaar sterk zal toenemen en hij zelfs uitkijkt naar het oordeel van de kiezer in 2025. Zelftwijfel? Kennelijk niet.

Underdog

Dat geloof in de eigen kracht is door de verkiezingscampagne van 2021 sterk toegenomen. Als underdog, zelfs in zijn eigen partij niet geliefd, bracht Scholz de SPD tot ongekende hoogtes en zichzelf in het Bundeskanzleramt. Was dat echt het gevolg van zijn overtuigende visie en kwaliteiten? Niet echt, het was eerder het gevolg van misstappen van de ander. De CDU/CSU had vanwege interne belangen de verkeerde kandidaat opgesteld, Armin Laschet, die door te lachen tijdens een overstroming zijn kansen op de hoogste baan definitief verspeelde. Lachen op het verkeerde moment, het kan je een carrière kosten.

Met nog ruim een jaar te gaan tot de volgende verkiezingen lijkt de kans op herverkiezing voor de grijnzende kanselier gelijk aan nul.

Met nog ruim een jaar te gaan tot de volgende verkiezingen lijkt de kans op herverkiezing voor de grijnzende kanselier gelijk aan nul. En toch, wellicht heeft Scholz nog één kans om als laatste te lachen. Zijn grootste kans is zijn waarschijnlijke concurrent, Friedrich Merz, de partijleider van de CDU. Een partij, die in alle nationale peilingen weer op weg naar de macht lijkt, maar Merz is de enige nationale politicus die nog minder populair is dan Scholz. Als - een grote als - de bondskanselier communicatiever wordt, zich profileert als een daadkrachtige en visionaire leider van de regering, iets strenger optreedt tegen immigratie en met een duidelijk plan voor economisch herstel komt, kan de stemming tegen volgend jaar alsnog omslaan en vergeten de kiezers zijn geringe populariteit nu.