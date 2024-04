Zwans op de trottinette

Gelukkig valt er in Brussel ook nog wat te lachen, schrijft Luckas Vander Taelen. Met hoe de politieke coryfeeën dealers willen aanpakken bijvoorbeeld. Ondertussen wordt in de hoofdstad zowat elke dag geschoten.

Je houdt het niet voor mogelijk.

Je zou denken dat er nu wel voldoende schietincidenten geweest zijn in Brussel en dat de plaatselijke politici zich eindelijk bewust zijn van de noodzaak van een doortastende aanpak. En dat ze eindelijk zouden toegeven dat nagedacht moet worden over het nut van zes politiezones, onder het gezag van burgemeesters die niet verder denken dan hun territorium. Terwijl de criminele bendes zich niets aantrekken van gemeentegrenzen.

Het enige antwoord dat Rudi Vervoort (PS) blijft herhalen is er een van onmacht, terwijl hij er sinds de laatste staatshervorming als minister-president veel bevoegdheden op het vlak van veiligheid bij heeft gekregen. Maar hij wil liever Calimero dan Churchill zijn.

De 19 Brusselse burgemeesters willen vooral hun macht niet verliezen. Aan efficiëntie hebben ze lak. Wel hebben ze een ongebreidelde verbeelding, maar verder dan zwans komen ze helaas niet. Neem nu de manier waarop Vincent De Wolf (MR), baas in Etterbeek, de drugscriminelen wil bestrijden: hij wil hun trottinette afpakken. De dealers willen zich namelijk weleens verplaatsen met elektrische steps. En daarom wil De Wolf die een nachtelijk rijverbod opleggen. Tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's morgens zouden die niet meer door zijn gemeente mogen zoeven.

Dat de crackverkopers net zo goed brommers of snelle elektrische fietsen zouden kunnen gebruiken, is blijkbaar geen argument voor De Wolf. En zijn voorstel beperkt zich tot de nachtelijke uren, alsof er op andere momenten niet volop gedeald wordt. In de 18 andere Brusselse gemeenten mogen de steps wel nog rondrijden. De Etterbeekse grenzen mogen dan wel heilig zijn voor De Wolf, maar dealers en junkies staan met hun step op enkele minuten in een andere gemeente.

De Wolf had zich eerder laten opmerken met zijn merkwaardige aanpak van de overlast door junkies in metrostation Merode. Hij had daar een aparte ruimte laten inrichten, een soort reservaat voor druggebruikers, zodat andere gebruikers, die van het openbaar vervoer, daar geen last van zouden hebben.

De Franstalige liberalen zitten op gewestelijk niveau in de oppositie. De Wolf weet dat hij zich als burgemeester meer kan laten opmerken dan als parlementair. Dat is de echte reden waarom alle Brusselse politici zich verzetten tegen elke aantasting van hun autonomie.

Quick en Flupke

De Wolf staat niet alleen in zijn kruistocht tegen de steps. Ook zijn collega Fabrice Cumps (PS), burgemeester van Anderlecht, heeft zijn vizier op steppende dealers gericht. Maar hij wil geen verbod. Hij gelooft in een snelheidsbeperking. Rond de probleemwijk Peterbos mag er niet sneller dan 10 km per uur gereden worden. Vijf jaar geleden kreeg een VRT-journaliste daar tegels naar het hoofd geslingerd. Het ging er sindsdien van kwaad naar erger. Bendes uit onder andere Marseille ga je niet te lijf met een Agent 15 uit Quick en Flupke die te snelle steps verbaliseert.

Natuurlijk werd de twee burgemeesters gevraagd naar het nut van een louter lokale aanpak. De Wolf wil het stepprobleem aankaarten in de Conferentie van Burgemeesters. Dat is een officieus orgaan, dat met een groot gebrek aan transparantie functioneert als een machtige lobby van de 19 Brusselse baronnen. Dat instituut zal zich nu buigen, niet over een efficiënte aanpak van de drugscriminaliteit, maar over het favoriete vervoermiddel van de dealers.

Ondertussen gaan de drugsbendes gewoon door met hun crimineel werk en wordt er zowat elke dag geschoten in Brussel. Gelukkig valt er ook nog wat te lachen, met de zwans op de trottinette van de Brusselse politieke coryfeeën...