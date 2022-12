Zelfverrijking in de politiek verdwijnt pas als er geloofwaardige controles en gevolgen zijn. Anders blijft het cynisme bij de bevolking groeien, ten voordele van populisten.

Persoonlijke integriteit is een conditio sine qua non voor geloofwaardig ethisch handelen. Het is een belangrijke voorwaarde voor verkozen mandatarissen in representatieve instellingen om het algemeen belang te kunnen dienen. Corruptie ontstaat als een individu ervoor kiest te handelen tegen het doel en de verplichtingen van zijn toevertrouwde ambt om persoonlijk gewin of een persoonlijk doel te bereiken.

Om corruptie in kaart te brengen publiceert de ngo Transparency International elk jaar een Corruption Perceptions Index. Die rangschikt 180 landen en gebieden op basis van hun waargenomen niveaus van corruptie in de publieke sector. De resultaten worden weergegeven op een schaal van 0 (meest corrupt) tot 100 (minst corrupt). De index is de meest gebruikte corruptieranglijst ter wereld. België scoort niet slecht met 73 op 100. Maar corruptie blijft ook in ons land een aandachtspunt.

Wie controleert mandaatdragers op parasitair gedrag? Is hier geen rol weggelegd voor het Rekenhof?

Onze vaderlandse geschiedenis is getekend door een resem wansmakelijke schandalen, waarbij ego en zelfverrijking hand in hand gingen. Voor corruptiezaken moet je in België vooral bij de politiek en het voetbal zijn. De zaak-Tarabella (het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella kwam in opspraak in Qatargate) veroorzaakte deze week een schokgolf. De PS lijkt niet in staat de wildgroei aan parvenu’s te stoppen.

Ik herinner me nog levendig de lessen publiek management aan mijn alma mater, waar professor Herman Matthijs tijdens een van zijn memorabele lessen bleef stilstaan bij de problematiek van corruptie in al haar facetten. Hoe vaak ze voorkwam en hoe telkens de vis werd verzopen voor de schade electoraal zwaar kon doorwegen. De kiezer heeft te weinig vat op door corruptieverhalen geplaagde partijen. In 1995 won Louis Tobback de verkiezingen ondanks de Agusta-affaire, omdat hij kon inspelen op de angst voor verpaupering door te focussen op de radicale besparingsvoorstellen van de liberalen in de sociale zekerheid.

Omdat het kon

De politieke schandalen hebben gemeen dat het ging om affaires waar verkozen mandatarissen zichzelf verrijkten, omdat het kon, omdat er geen of onvoldoende extern toezicht was, omdat geen enkele vorm van verantwoording verschuldigd was.

De zaak die mij het meeste heeft overtuigd van de noodzaak van een systematische integriteitscontrole bij mandaatdragers in publieke functies waar ze een remuneratie ontvangen, is de zaak-Samusocial. Verschillende hulporganisaties verenigd in Samusocial International hebben als doel in de grote wereldsteden dringende sociale interventies te verrichten voor mensen die in nood verkeren of te zwak of te geïsoleerd zijn om voor zichzelf op te komen. Het is een organisatie voor de allerzwaksten in de samenleving.

En toch konden de voormalige burgemeester van Brussel en de voormalige voorzitster van het OCMW van de stad, destijds beiden PS-mandatarissen, het niet laten zich immoreel parasitair te gedragen ten koste van de allerzwaksten. Tussen 2008 en 2013 graaiden Yvan Mayeur en Pascale Peraita elk meer dan 61.000 euro uit de kas van Samusocial. De onbeschaamdheid in de politiek kent soms geen grenzen. De juridische afhandeling van de zaak laat nog altijd op zich wachten.

Waarom moet een parlementslid of een deputé per vergadering een zitpenning krijgen bovenop de meer dan fatsoenlijke verloning voor het behartigen van het algemeen belang in organisaties die relevant zijn voor het beheer van publieke goederen? Mensen blijven mensen. Het zit in de aard van de mens om wat niet expliciet verboden is - ook al is het moreel laakbaar - toch na te streven als dat kan leiden tot een aanzienlijke verbetering van de persoonlijke situatie.