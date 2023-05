De canonkwestie

De Koningskwestie ontbreekt op een pijnlijke manier in de canon van Vlaanderen

De polemiek begon lang voordat ook maar één letter bekend was van de canon van Vlaanderen. Dat de overheid het initiatief zou nemen om een lijst op stellen van historische feiten uit onze geschiedenis kon niet anders dan een perfide politieke motivatie hebben, meenden criticasters, een nauwelijks verhulde poging om een identiteit te smeden, een noodzakelijke tussenstap op weg naar het ultieme doel, de Vlaamse onafhankelijkheid.

Het hielp natuurlijk ook niet dat de eerste betekenis van 'canon' een 'dogmatische bepaling' is 'vastgesteld door een concilie', waarvan niet afgeweken mag worden.

Nu het werkstuk er eindelijk is, blijkt dat de canon niet een mantra met voorspelbare ingrediënten is geworden. De commissie heeft zich allerminst laten misbruiken. Dat is een enorme verdienste.

Omdat men wist dat kritisch zou worden gekeken naar pijnlijke momenten in onze geschiedenis komt de Vlaamse collaboratie ruim aan bod. Dat mag een evidentie lijken, maar minder dan twee jaar geleden werden in een feestnummer naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het Vlaamse Parlement twee nazi-sympathisanten als August Borms en Staf De Clerq opgenomen in een soort 'eregalerij' van de Vlaamse emancipatie. Slechts na protest bood parlementsvoorzitster Liesbeth Homans (N-VA) daarvoor haar verontschuldigingen aan.

Bij het referendum over de eventuele terugkeer van Leopold III in 1950 schaarde liefst 72 procent van de Vlamingen zich achter de koning. Toch wordt dat niet vermeld in de Vlaamse canon.

De commissie maakte dit soort gênante fouten niet. Maar helaas ging ze tegelijk andere belangrijke elementen uit de weg, die nochtans essentieel zijn om die donkere periode te begrijpen. Net zoals in 'Het verhaal van Vlaanderen', de tv-reeks van Tom Waes, heeft de canon het uitgebreid over het jammerlijke engagement van Vlamingen in de collaboratie. Maar net als Waes vermeldt de canon niet dat er ook een Waals SS-Legioen was en dat Léon Degrelle zichzelf als een Belgische Führer zag. Er valt niets te lezen over koning Leopold III, die duidelijk partij koos voor de nazi's, door Hitler met een bezoek te vereren. Geen woord ook over de naoorlogse Koningskwestie. Zo lijkt het eens te meer dat de collaboratie uitsluitend Vlaams was.

Dat heeft natuurlijk met het afgebakende werkterrein te maken. Maar tot nader order maakt Vlaanderen nog altijd deel uit van België en was Leopold III ook de koning van de Vlamingen. Meer zelfs: bij het referendum in 1950 over zijn eventuele terugkeer haalde Leopold III een meerderheid van liefst 72 procent in Vlaanderen. Niet genoeg voor een vermelding in de Vlaamse canon was blijkbaar dat net die Vlaamse stem tot een breuk van ongeziene proporties heeft geleid in België. Wallonië stond aan de rand van een revolutie. Bij een betoging in het Waalse Grâce-Berleur vielen vier doden; in Luik werd de republiek uitgeroepen en een gewapende mars op Brussel aangekondigd.

Uiteindelijk zou Leopold III aftreden ondanks de massale Vlaamse steun. Mocht die even klein geweest zijn als de Waalse, dan was België waarschijnlijk een republiek geworden. De Tweede Wereldoorlog is bepalend geweest voor de verhoudingen tussen de twee gemeenschappen van dit land. Dat de Duitsers Vlaamse krijgsgevangenen al in 1940 naar huis lieten gaan terwijl de Franstaligen pas aan het eind van de oorlog vrijkwamen veroorzaakte veel rancune. De Koningskwestie versterkte het beeld nog dat Franstaligen nog altijd van Vlaanderen hebben: het conservatieve deel van het land, tegenover het zelfverklaarde progressieve zuiden.