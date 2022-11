De digitale catacomben van de overheid

In de digitale wereld van de overheid staat de burger niet echt centraal.

De jongste weken postten bedrijfsleiders op de sociale media foto’s van boetes van 509,06 euro voor het ‘niet identificeren van de bestuurder’ bij een verkeersinbreuk. Is 509,06 euro te veel als je vergeten was aan te geven wie met de bedrijfsauto of bestelwagen reed? De meesten vonden het een regelrechte schande, maar daarover ga ik me niet uitspreken. De overheid heeft geld nodig, zoveel is wel duidelijk.

Wat mij het meest heeft gefascineerd, zijn de donkere digitale catacomben van de overheid waarin je verzeild raakt wanneer je de boete probeert te vermijden door de bestuurder correct te identificeren.

Op het portaal 'eGov rollenbeheer' waan je je weer in 1997. Ik heb toen websites gebouwd die er precies hetzelfde uitzagen.

Het begint vrij eenvoudig: je surft naar de hippe URL justonweb.be/fines. Een zagevent kan vallen over het gebruik van het Engelse ‘fines’ in een land met drie officiële landstalen. Daarna volgt het inloggen bij de overheid, waarvoor, goddank, sinds Itsme eindelijk een valabele oplossing bestaat. Als het werkt, tenminste.

Als ik inlog in naam van de vennootschap waar de boetes toekomen, blijk ik niet de juiste rechten te hebben om verkeersovertredingen te raadplegen. Raar. De overheid vertrouwt me dus wel - als oprichter, bestuurder en eigenaar - om de boete te betalen, maar niet om de verkeersovertredingen te raadplegen. Enfin, ik word vriendelijk verzocht naar het portaal ‘eGov rollenbeheer’ te gaan en daar de juiste inloggegevens te regelen.

Kafkaiaans

Op dat portaal waan je je weer in 1997. Ik heb toen websites gebouwd die er precies hetzelfde uitzagen. Na het inloggen volgt een kafkaiaans proces waarbij ik, als bestuurder, mezelf als werknemer moet uitnodigen in een rol om ‘verkeersboetes’ te mogen behandelen. De lijst waaruit je kunt kiezen in het rollenbeer is schitterend: 'D3SP DSP Beheerder', 'Professionele Diesel', 'FOD Fin AeroEori' en mijn favoriet 'KWR Mystery Visitor'. Ergens in die lijst van 160 rollen vind je eindelijk 'Verkeersboetes'.

Het is absurd dat je op minder dan 10 seconden een boete kan betalen met Payconiq, door het scannen van een QR-code, maar dat je dan door een digitaal moeras moet ploeteren om de bestuurder te kunnen taggen.

Eigenlijk is de digitalisering van onze overheid een enorm vergrootglas geworden op de complexiteit en de absurditeit van onze structuren en processen.

Jaren geleden woonde ik bij Google een schitterende presentatie bij over hun zoekmachine. In het begin kreeg je bij het intikken van een foute zoekterm standaard het antwoord ‘computer says no’. Vandaag krijg je via auto-complete de vraag al voorgeschoteld terwijl je nog aan het tikken bent. De Google-topman zei toen: ‘Zelfs als je als gebruiker een fout intikt, dan vinden we het nog altijd onze verantwoordelijkheid je het juiste antwoord te helpen vinden.’

Daar zijn we met de digitalisering van onze overheid behoorlijk de mist ingegaan. De gebruiker wordt helemaal niet centraal gesteld, of hij nu dienstencheques aanvraagt, zonnepanelen registreert of aangeeft wie met de bestelwagen reed. Integendeel, steeds meer word je via de digitalisering geconfronteerd met de lelijke 'koterijen' aan de achterkant van de overheid. We krijgen vaak ‘digital translation’, waarbij oude analoge processen ‘vertaald’ worden naar digitale. Terwijl die processen eigenlijk helemaal getransformeerd moeten worden, met de burger als uitgangspunt.

Het resultaat is dat de digitale kloof groter wordt. Ik ben meer dan een uur bezig geweest met het goed zetten van mijn rollen en het identificeren van de bestuurder (mezelf). Maar ik zie dat de modale loodgieter of schrijnwerker nog niet zo snel doen.