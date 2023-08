De geest van Meseberg

De discussie over de nieuwe ‘zieke man van Europa’ heeft de druk op de Duitse regering sterk verhoogd. Een teambuildingsuitje leverde wel krantenkoppen, maar geen oplossingen op.

Kasteel Meseberg, zo’n 50 kilometer buiten Berlijn, vormde de afgelopen twee decennia de achtergrond voor de heisessies van de Duitse bondsregering. Boze tongen noemen het eerder een kuuroord voor zieke regeringen met een beperkte kans op beterschap.

Meseberg was ooit in handen van de krantenuitgeversfamilie Lessing. Die werd onteigend door Herman Göring. Daarna werd het kasteel staatseigendom van de DDR, om sinds 2007 het ontvangstverblijf te worden van de Duitse overheid.

Bij bijeenkomst in Meseberg was een uitgelezen kans om met een groots programma en gesloten rangen iedereen te overtuigen van de Duitse daadkracht.

Onder kanselier Angela Merkel werd Meseberg veelal gebruikt om conflicten in de coalitie op te lossen. Een teambuildinglocatie.

Een internationaal hoogtepunt was de Mesebergverklaring van Merkel en de Franse president Emmanuel Macron in 2018. Die moest het front van Duitsland en Frankrijk voor een verdergaande integratie van de EU demonstreren.

Dat front was een lege huls. Van de verklaring op papier is de afgelopen vijf jaar weinig gerealiseerd. Van het voorstel voor een eurozonebegroting of het plan om het noodfonds ESM om te vormen tot een Europees Monetair Fonds kwam niets in huis.

Vertrouwde struisvogeltactiek

De regering van de huidige kanselier, Olaf Scholz, kwam deze week al voor de vijfde keer in minder dan twee jaar bijeen in Meseberg. In de regering is de sfeer gespannen. De SPD van de bondskanselier is in de peilingen maar de derde partij meer, na de CDU en AfD. In de jongste peilingen haalt de coalitie geen meerderheid meer. En ruim 70 procent van de Duitsers is ontevreden over de regering. De coalitiepartners gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Na een hard bevochten, maar gezamenlijk gesloten compromis waarbij de ene partner een gloriemoment kent, volgt steevast de afrekening.

Daarnaast heeft de discussie over de nieuwe ‘zieke man van Europa’ de druk op de regering sterk verhoogd. De vertrouwde struisvogeltactiek bleek niet effectief. En zo stonden naast teambuildingsoefeningen ook inhoudelijke besprekingen op het programma in Meseberg.

Het resultaat was een tienpuntenplan, met veel zelfgenoegzaamheid over de behaalde successen, vage plannen of eerder besloten maatregelen. Echt nieuw waren de lastenverlichtingen voor investeringen in digitalisering, energietransitie en woningbouw, vooral via snellere afschrijvingsmogelijkheden. Samen goed voor een lastenverlichting van 7 miljard euro per jaar. Voor een economie van ruim 3.800 miljard is dat geen doorbraak.

Plafonds voor de elektriciteitsprijzen voor de industrie, zodat bedrijven niet failliet gaan of wegtrekken, kwamen er nog niet.

Meseberg leverde wel een krantenkop op over de vastbeslotenheid van de coalitie om de economie te redden, maar al snel werd duidelijk dat de genoemde maatregelen geen nieuwe investeringen zullen aantrekken. En al helemaal niet uit het buitenland.