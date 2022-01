De jungle groeit terug

managing director van A Seat At The Table

We gaan er nog te vaak vanuit dat de voorspoed van vandaag morgen behouden blijft.

Dat de afgelopen weken meer dan 100.000 Russische troepen werden ontplooid aan de oostgrens van Oekraïne maakt vooralsnog weinig indruk op de Belgische publieke opinie. De recente schreeuw om aandacht van de Russische president Vladimir Poetin blijft voor velen een ver-van-mijn-bedshow.

De Russische invasie van Georgië in 2008, de annexatie van de Krim in 2014, en de invoering van de omstreden veiligheidswet in Hongkong door China hebben met elkaar gemeen dat ze weinig weerklank kregen in onze contreien. Wie er vanuit gaat dat het Russische spierballengerol in de Europese achtertuin of de militaire expansie van de Volksrepubliek in de Zuid-Chinese Zee geen gevolgen heeft voor ons dagelijks leven, mist een breder perspectief.

We staan te weinig stil bij de vele externe factoren die bijdragen tot onze welvaart, en de vele dreigingen om de hoek.

75 jaar ongebreidelde economische expansie, welvaart en vrede heeft het Westen, en voornamelijk Europa, gemakzuchtig gemaakt. We gaan er nog te vaak vanuit dat de voorspoed van vandaag morgen behouden blijft. We staan te weinig stil bij de vele externe factoren die bijdragen tot onze welvaart, en de vele dreigingen om de hoek. Onze nonchalance wordt wellicht het best gekenmerkt door de decennialange verwaarlozing en desinvestering van opeenvolgende regeringen in defensie.

De rechtstreekse lijn tussen de stabiliteit en welvaart van een land en zijn militaire macht blijkt voor veel Europeanen - die in hun leven alleen vrede hebben gekend - een abstract gegeven. Elke moderne natie is opgebouwd uit verschillende veiligheidslagen die de economische activiteit en de vrijheden van haar inwoners waarborgen. Het individu of het klassieke gezin vormt daarbij de binnenste schutskring. Die wordt omgeven door justitie, politie, brandweer en veiligheidsdiensten die de interne veiligheid garanderen, en wordt finaal omsloten door de 3 D’s - development, defence & diplomacy - die de externe veiligheid garanderen.

Postliberale wereldorde

Sinds de val van de Berlijnse Muur zijn we onze veiligheid en welvaart te vanzelfsprekend gaan vinden. We staan nauwelijks nog stil bij de talrijke instellingen en principes die deze verworvenheden onderbouwen. In zijn recentste boek 'The Jungle Grows Back' voorspelt de Amerikaanse neoconservatieve denker Robert Kagan een zeer volatiele postliberale wereldorde - met de jungle als weinig subtiele allusie op illiberale democratieën - waarin chaos domineert en grootmachten elkaar genadeloos bekampen in de race om militaire, economische en politieke suprematie.

Dat sentiment wordt breed gedeeld door enkele van de invloedrijkste stemmen uit het establishment in Washington, onder wie Richard N. Haass (Council on Foreign Relations), Ian Bremmer (Eurasia Group) en Fareed Zakaria (CNN/Washington Post).

Wie gisteren wegkeek bij de annexatie van Hongkong en de Krim, en vandaag wegkijkt van de escalerende situaties rond Oekraïne en Taiwan, riskeert morgen in een zeer donkere wereld wakker te worden.

Twee systeemcrisissen, decennialange politieke fragmentatie en immobilisme, en de wedergeboorte van populisme in het Westen hebben het aanzien van de liberaal-democratische wereldorde zware klappen toegebracht. Volgens een recent rapport van het onderzoeksinstituut Varieties of Democracy is het globale aandeel van democratieën voor de eerste keer in een halve eeuw aanzienlijk geslonken.

In 2009 waren nog 54 procent van alle VN-lidstaten democratieën, in 2019 slechts 49 procent. In 2009 leefde 6 procent van de wereldbevolking in een autocratie, in 2019 was dat aandeel spectaculair gestegen tot 34 procent. Uit een onderzoek van de universiteit van Cambridge bij meer dan 5 miljoen respondenten in 2020 bleek dat millennials in vergelijking met voorgaande generaties met rasse schreden hun geloof in democratie verliezen.