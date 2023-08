De malaise van Françafrique

Het imago van Frankrijk is sterk aangetast door het stuitende paternalisme, de schrijnende hypocrisie en de misplaatste morele superioriteit waarmee het Afrika jarenlang de les spelde.

Het Franse postkoloniale bestuursmodel, gekend onder de noemer Françafrique, dat het licht zag in de nasleep van de dekolonisering van Afrika in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, had als voornaamste doelstelling de geprivilegieerde en rechtstreekse toegang tot Afrikaanse kostbare ertsen en markten te garanderen in de voor Frankrijk gunstigste omstandigheden. Het ultieme middel daartoe was de bestendiging van de CFA-frank, de koloniale munteenheid ingevoerd door Charles de Gaulle op 26 december 1945.

De CFA kwam er omdat Frankrijk meende dat de staten die nog onder Frans bestuur stonden, niet volwassen genoeg waren om hun eigen munt te beheren. De in Frankrijk geproduceerde CFA-franc wordt nog altijd gebruikt door 14 Afrikaanse staten en garandeert Frankrijk een uitzonderlijk competitief voordeel. 50 procent van de deviezen van de landen die deel maken van de CFA-zone worden in de Franse schatkist gedeponeerd. Deze reserves zijn spaargeld om de CFA-koers stabiel te houden. Sinds 1945 is de CFA-franc gekoppeld aan de Franse frank en vervolgens aan de euro om de convertibiliteit en de stabiliteit van de munt te garanderen. Een situatie die de Afrikaanse landen met een aanzienlijke commerciële handicap opzadelt op vlak van de export van goedkope producten.

Paternalisme

Het imago van Frankrijk is sterk aangetast door het stuitende paternalisme, de schrijnende hypocrisie en de misplaatste morele superioriteit waarmee het Afrika jarenlang de les spelde. Frankrijk aanvaardde een coup in Tsjaad (20 april 2021) omdat de machthebbers de belangen van Frankrijk in dat land garandeerden. In Mali werd de militaire junta veroordeeld omdat ze de Fransen buitengooide.

Volgens Pascal Boniface, de oprichter en directeur van het Franse Instituut voor Internationale en Strategische Betrekkingen, deinsde Frankrijk niet terug voor cliëntelisme, zelfs corruptie, tussen Afrikaanse en Franse leiders om de voordelige postkoloniale machtsstructuren in stand te houden. Boniface stelt dat Frankrijk ‘een gevangene is van oude banden. Het steunt leiders die soms al meer dan 40 jaar aan de macht zijn en die worden betwist door jongeren.' Of hoe Frankrijk symbool is geworden van alles wat moet veranderen in Franstalig Afrika en hoe het geen onderdeel van de oplossing lijkt te willen worden.

De hunkering naar een volledige ontvoogding, en voor sommigen zelfs een volledige ontkoppeling van het Westen, is bijzonder groot in Afrika.

Met de komst van een nieuwe generatie kritische en hypergeconnecteerde Afrikanen lijkt die tijd definitief voorbij. De hunkering naar een volledige ontvoogding, en voor sommigen zelfs een volledige ontkoppeling van het Westen, is bijzonder groot. Samen met het gezag van Frankrijk wordt de facto heel de prowesterse wereldorde die na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwam fundamenteel in vraag gesteld. Dat meer dan 40 landen, vooral uit het zuiden, lid willen worden van de BRICS-blok (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) spreekt boekdelen.

Door het wezenlijk belang van Afrika voor de economische, sociale en geopolitieke verhoudingen moet Frankrijk, en bij uitbreiding Europa, een nieuwe toekomstvisie formuleren die een perspectief biedt waar in eerste instantie de gemiddelde Afrikaan beter van wordt.

Ik ben het eens met Loïc De Cannière, de medeoprichter en voorzitter van de raad van toezicht van Incofin Management, als hij zegt dat elke toekomstvisie op Afrika twee fundamentele principes voor ogen moet houden. In eerste instantie is het aan Afrika om zijn toekomst gestalte te geven. Heel terecht legt hij de nadruk op het feit dat alle concepten voor Afrika ondergeschikt zijn aan de eigen aspiraties van Afrika zelf. Voorts dient Afrika zelf zijn toekomst in handen te nemen. In die zin moet alle steun aan Afrika als subsidiair worden gezien ten aanzien van de eigen inspanningen van het continent.