De risico's van de-risking

Managing director van A Seat At The Table

De Europese Commissie probeert al enige tijd goodwill los te weken bij Aziatische mogendheden. Maar met haar opportunistische houding stapelt ze de blunders op.

Met haar speech over ‘de-risking, not de-coupling’ gaf Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen een drastische nieuwe wending aan het buitenlandbeleid van de Europese Unie. In één klap begroef ze de achterhaalde Europese softpowerdoctrine en zette ze een punt achter het EU-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI). Dat principeakkoord werd twee jaar geleden gelanceerd als leidraad voor de handelsrelaties tussen beide grootmachten.

Een eindeloze reeks diplomatieke incidenten tussen Peking en EU-lidstaten, intens gelobby en politieke druk vanuit Washington, een onhandige soloslim van het Élysée en de impliciete steun van het Chinese regime aan de Russische invasie van Oekraïne dwongen de immer behoedzame Commissievoorzitster het geweer van schouder te veranderen. De Europese Unie kijkt niet langer weg van de agressie van China op het geopolitieke speelveld en zijn economische oorlogsvoering.

In haar speech voor het Mercator Institute for China Studies in Brussel - niet toevallig gekozen, want de onderzoeksinstelling staat sinds 2021 op een Chinese sanctielijst - bestempelde von der Leyen de communistische Volksrepubliek voor het eerst als een existentiële rivaal, die systematisch mensenrechten schendt en de internationale rechtsorde bedreigt.

Met de strategie van ‘de-risking’ wil de Commissie de Europese afhankelijkheid van Chinese importgoederen drastisch verminderen door nieuwe handelsrelaties te ontwikkelen in Azië. Daarmee treedt de EU - rijkelijk laat - in de voetsporen van de 'Pivot to China'-strategie, die de Amerikaanse president Barack Obama 15 jaar geleden lanceerde. Daarbij werd als tegengewicht voor de Chinese dominantie een resem strategische partnerschappen uitgebouwd in Zuidoost-Azië.

Blunders

Met een dozijn in der haast gelanceerde dure bilaterale initiatieven probeert de Commissie al enige tijd goodwill bij Aziatische mogendheden los te weken. Maar met haar opportunistische houding stapelt ze de blunders op.

De oprichting van een subcommissie in het Europees Parlement die zich zou toespitsen op maritieme handel met de Filipijnen leidde tot een internationale rel met Peking en verzuurde de relaties met Maleisië en Indonesië. Waarna de visa van enkele EU-diplomaten ingetrokken werden en China de export van meerdere kritische grondstoffen en metalen naar Europa beperkte. De eerste bijeenkomst van de EU-India Trade and Technology Council, die als doel heeft onder meer de bilaterale handel tussen beide mogendheden te versterken, liep af met een sisser na een clash tussen Brussel en Delhi over dataprivacy-issues.

Parijs haalde dan weer de toorn van Kuala Lumpur over zich heen nadat het Franse gerecht vorig jaar beslag had laten leggen op activa van het staatsbedrijf Petronas. Dat gebeurde in een monsterclaim van 15 miljard dollar bij een Frans arbitragehof ten aanzien van de Maleisische regering. De claim werd in hoger beroep verworpen, maar zette permanent kwaad bloed bij de voormalige Britse kroonkolonie.

De EU botst te vaak op haar eigengereide aanpak en gebrekkige inzicht in de gevoeligheden van niet-westerse bondgenoten.

De verhoogde druk van de EU en de VS op Seoel om wapens te leveren aan Oekraïne leverde wrevel op in Zuid-Korea, dat zich net als veel andere Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen liever afzijdig houdt in een ‘westers’ conflict met Rusland. Tussen Europa en Turkije liepen de gemoederen de voorbije weken hoog op nadat de Turkse president Erdogan de toetreding van Zweden tot de NAVO als pasmunt had gebruikt om vernieuwde toetredingsgesprekken bij de EU af te dwingen.