De slechtste drie CEO's van 2022

Wordt het geen tijd om naast de verkiezing van de beste ook die van de slechtste CEO’s van het jaar te organiseren?

Naar goede gewoonte blikken we met de jaarwisseling terug op het economische jaar en zetten we de hoogtepunten in de bloemetjes. We kennen al de Onderneming van het Jaar, en binnenkort de Manager van het Jaar 2022. Dat zijn ongetwijfeld altijd inspirerende voorbeelden. We kunnen er iets van leren om als bedrijf of bedrijfsleider nog beter te worden. Mooi. Maar volgens mij is er ook iets te zeggen voor het omgekeerde. Kunnen we iets leren van CEO’s die helemaal de mist zijn ingegaan?

Sinds 1991 wordt naast de Nobelprijs ook de Ig Nobelprijs uitgereikt. De Nobelprijs is voor de beste onderzoekers in hun veld, de Ig Nobel is voor wie totaal uit de bocht is gegaan, maar van wie we wel wat van kunnen opsteken. Vandaar mijn betoog om vanaf nu niet alleen de CEO van het jaar te kiezen, maar ook de slechtste CEO in de verf te zetten. Ik zoek nog sponsors. EY en De Tijd hadden al iets anders, dus ik blijf verder zoeken.

Elon Musks ongezien gebrek aan respect voor zijn medewerkers en zijn manke interne communicatie hadden hem al de topnominatie opgeleverd. Maar hoe hij bij Twitter systematisch zijn adverteerders en dus zijn inkomsten wegjaagt, is du jamais vu.

De bronzen medaille gaat dit jaar zonder twijfel naar Sam Bankman-Fried (SBF). Omdat de lieve krullenbol pas 30 is, krijgt hij ook de witte trui, als meest beloftevolle jongeling. Je moet het maar doen om zo jong 32 miljard dollar in enkele weken tijd te doen verdampen. Felicitaties van de jury.

De soap rond SBF en de geïmplodeerde cryptobeurs FTX blijft duren. Ik kan niet wachten tot de Netflix-serie uitkomt, want die gaat de miniserie ‘WeCrashed’ doen verbleken. Ik hoop dat SBF vrijgesproken wordt, want we verwachten nog veel van deze jonge belofte. Toen FTX in elkaar stuikte, verklaarde hij minder dan 100.000 dollar op zijn rekening te hebben. Twee weken later kon hij de gevangenis al verlaten nadat hij 250 miljoen dollar aan borg had betaald. Dat zijn trucs die we sinds Jezus Christus niet meer gezien hebben. Dus duimen maar, dan zien we deze jongeman zeker nog terug in deze competitie.

Consternatie

Op de tweede plaats eindigt dit jaar niemand minder dan dr. Herbert Diess, de CEO van Volkswagen. In 2018 werd hij nog verkozen tot Best CEO in the World, maar dan begon het een beetje bergaf te gaan. Zijn grapje over ‘EBIT macht frei’ was erover (boven de toegangspoorten van Duitse concentratiekampen stond vaak de slogan 'Arbeit macht frei') en ook met zijn veroordeling in Dieselgate maakte hij geen goeie beurt.

De slechtste manager van het jaar belooft veel sappiger, spannender en grappiger te zijn dan de slaapverwekkende bewierokingen die we bij de beste manager van het jaar te zien krijgen.

Maar het strafste was toch toen Diess vorig jaar zijn belangrijkste 200 Volkswagen-managers in het Oostenrijkse Alpbach bij elkaar bracht voor de jaarlijkse strategiedagen en daar plots via videoconferentie Elon Musk als zijn ‘mystery guest’ op het scherm liet verschijnen. Grote consternatie bij de aanwezigen dat hun aartsvijand, de CEO van Tesla, levensgroot verscheen. De klap op de vuurpijl was Diess' vraag: ‘Elon, leg eens uit aan mijn mensen hoe je een elektrische auto moet bouwen.’ Dit gebeuren - dat Dr. Diess de zilveren medaille oplevert - kostte hem een tijdje later zijn job van CEO.

De gouden plak, de titel van worst CEO of 2022, gaat zonder twijfel naar Musk. Wat die kerel sinds de overname van Twitter heeft uitgespookt, tart elke verbeelding. Zijn ongezien gebrek aan respect voor zijn medewerkers en zijn manke interne communicatie hadden hem al de topnominatie opgeleverd. Maar hoe hij systematisch zijn adverteerders en dus zijn inkomsten wegjaagt, is du jamais vu. Het is ironisch dat zijn bedrijven Tesla of SpaceX misschien wel eens de onderneming van het jaar worden, maar zijn prestaties bij Twitter leveren hem alvast de trofee ‘worst boss of the year’ op.