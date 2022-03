Deur op een kier

Je moet in een conflict altijd een opening laten, hoe klein ook. En dan is het misschien niet onbegrijpelijk dat de betaling van rentecoupons door Rusland toch kon plaatsvinden.

De dag dat de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne binnenviel werd een geopolitieke bladzijde in de geschiedenis omgeslagen. Financieel-economisch had woensdag 16 maart ook een datum kunnen worden voor de geschiedenisboeken. Rusland moest tegen die dag twee openstaande betalingen in dollars aflossen, maar dreigde in gebreke te blijven. Daardoor zou wat op de financiële markt bekendstaat als een ‘kredietevent’ hebben plaatsgevonden en was Rusland officieel failliet gegaan als soevereine staat.

Zelfs in het donkerste uur van een conflict tussen supermachten moet er altijd een open deur zijn. De inzet is gewoon te hoog.

Voor Rusland zou dat de eerste keer zijn sinds de revolutie van 1917. Toen wilde het Sovjetregime de tsaristische staatsleningen niet honoreren. Die gebeurtenis laat nog fysieke herinneringen na in meerdere Vlaamse huiskamers, waar prachtige ingekaderde waardepapieren van toen prijken.

Rusland heeft 215 miljard euro aan schulden, waarvan 34 miljard in buitenlandse munten. Het betalen van een fractie daarvan - 117 miljoen dollar (zo’n 106 miljoen euro) - werd plots een probleem. Dat heeft uiteraard alles te maken met de sancties, waardoor Rusland geen toegang meer heeft tot dollars. Voor het Oekraïne binnenviel, werd Rusland beschouwd als een erg kredietwaardig land, met zijn lage schuldenniveau, enorme olie- en gasexport en internationale deviezenreserves.

Moeras

Rusland had drie opties: een betaling in dollars, een betaling in roebels of geen betaling. Tot ’s avonds laat werd ervan uitgegaan dat Rusland zou betalen in roebels. Het land zou dan na een respijtperiode van 30 dagen formeel worden uitgesloten van de internationale markten.

Uiteraard zou het niet de eerste keer zijn dat een land failliet gaat. Als zo’n default niet ordelijk gebeurt, met bijstand van instellingen als het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dan kom je terecht in een niemandsland. Dan wordt het één gigantisch moeras, want Rusland staat totaal geïsoleerd.

De obligatiemarkt blijkt nogmaals een cruciale graadmeter bij conflicten.

De houders van de internationale Russische schulden zijn voor zo’n 121 miljard dollar internationale banken, waarvan twee derde Europese - vooral Franse, Italiaanse en Oostenrijkse. Het IMF probeerde de spanning te verminderen met de boodschap dat de blootstelling niet systemisch is. Dat mag echter niet verdoezelen dat de default in dollartermen de grootste zou zijn sinds die van Argentinië in 2001. Je kan nooit uitsluiten dat een grote speler bijzonder blootgesteld kan zijn aan Russische schulden, en dat zou tot een bredere financiële besmetting kunnen leiden. Hoe dan ook houdt de markt de komende weken ook gemiste betalingen door Russische bedrijven in het oog.

Rode telefoon

In tijden van oorlog wordt alles nog complexer dan het al was. Een tak van de economische wetenschap bestudeert het beheer van conflicten. De belangrijkste bijdrage komt van Nobelprijswinnaar Thomas Schelling. Hij beperkte zich niet tot de droge speltheorie van interacties. Uit zijn koker komt bijvoorbeeld dat een directe communicatielijn (de zogenaamde ‘rode telefoon’) cruciaal is om misverstanden te vermijden, om de totale ontsporing van een nucleair conflict te voorkomen. Het komt erop aan dat er zelfs in het donkerste uur van een conflict tussen supermachten altijd een open deur moet zijn. De inzet is gewoon te hoog. Je moet altijd een opening laten, hoe klein ook.

Vanuit dat perspectief is het misschien niet totaal onbegrijpelijk dat een dag later dan contractueel afgesproken - maar dus binnen de respijtperiode van 30 dagen - de betaling van rentecoupons door Rusland toch kon plaatsvinden. En dat wel degelijk in dollars. JPMorgan en Citigroup, de partijen in kwestie, consulteerden de Amerikaanse autoriteiten om vervolgens de betaling te aanvaarden.