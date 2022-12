Een poging tot optimisme

Optimistisch je blik richten op 2023 is niet makkelijk. Hoop volstaat niet, maar het goede nieuws is dat je geluk kunt afdwingen met hard werken en moeilijke beslissingen.

2022 kan historisch worden genoemd. En dat na de voorgaande jaren, die ook al historisch aanvoelden. Het voorbije jaar was een gestapelde crisis, er was een inflatie van crisissen, naast de inflatie zelf. Oorlog, energietekorten, hoge prijzen, corona, leveringsproblemen, grondstoffenschaarste, bosbranden en droogte, om er maar enkele te noemen.

Het jaar toonde de toegenomen logheid van de Duitse economie. Voor het begin van de oorlog vertoonde die al stresssignalen en Duitsland was, ondanks grote overheidssteun, een van de laatste Europese landen die het precoronaniveau bereikten. Duitsland bleek in Europa het gevoeligst voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis. De povere resultaten van het ooit op wereldniveau voetballende nationale elftal droegen ook al niet bij aan het verhogen van het moreel.

Voor het eerst hebben de geopolitieke en economische crisissen me emotioneel geraakt.

Het was ook voor het eerst dat de geopolitieke en economische crisissen me emotioneel raakten. Naast het van nabij beleven van een oorlog in Europa en de grote stroom vluchtelingen die ook in mijn woonplaats aankwam, was er de pijnlijke herinnering aan het feit dat de kernraketten altijd al op vijf minuten van Sint-Petersburg naar de Berlijnse heimat konden vliegen. De vernietiging is niet ver weg. Ook het beleven van een inflatie van boven 10 procent was nieuw, want Duitsland had zulke cijfers sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien.

De vooruitzichten voor volgend jaar zien er niet echt rooskleurig uit (iedereen die de behoefte heeft aan dagdromen slaat deze alinea best over). Vooral de structurele transitie, de hoge energieprijzen en de wijzigingen in de wereldhandel gaan op de Duitse economie wegen. Mijn collega’s willen mijn vreugdeloze georakel nauwelijks nog horen.

Optimisme

Daarom doe ik vandaag een poging tot optimisme. Nadat de afgelopen jaren zowat alles mis was gegaan wat mis kon gaan, is de vraag welk hoopvol nieuws het komende jaar kan brengen.

Een einde van de oorlog in Oekraïne en vrede met Rusland leidt misschien niet tot lagere energieprijzen, want de goedkope Russische olie en gas komen niet terug, maar neemt wel de onzekerheid weg rond investeringen in Europa. Een grootschalig wederopbouwprogramma voor Oekraïne, een soort Marshallplan, laat vooral de Duitse industrie aantrekken en stelt de gevreesde de-industrialisering van het land weer een beetje uit.

De nieuwe drijvende lng-terminal blijkt een succes en voorziet meer gas dan oorspronkelijk verwacht, terwijl een warme winter in 2023/24 de angst voor stroomstoringen verjaagt. Europa sluit overeenkomsten met landen in Noord-Afrika voor het leveren van duurzame energie.

Egoïsme

In de zomer van 2023 besluit de Duitse overheid de economie te stimuleren met een extra conjunctuurpakket van ongeveer 10 procent van het bruto binnenlands product en wordt het energieprijsplafond verlengd tot 2025.

Ook stemt de Duitse regering in met euro-obligaties, als reactie op de kritiek van de andere eurolanden over te veel nationaal egoïsme, waardoor de inflatie sneller richting het doel van 2 procent zakt dan verwacht. De Europese Centrale Bank hanteert een maximum voor de depositorente van 3 procent.

De recessie en de politieke impasse in de Verenigde Staten doen beleggers weer meer naar Europa en Duitsland kijken. Als klap op de vuurpijl wint Die Mannschaft alle interlandwedstrijden en maken de nieuwe sponsors van Hertha Berlijn het mogelijk dat de club zich in de zomer kwalificeert voor de Champions League.