Een vak om écht je ding mee te doen

Iedereen weet dat het niet goed gesteld is met de wiskundekennis van onze schoolgaande jeugd. Waarom moet een hogeschool dan het stigma versterken dat wiskunde moeilijk en nutteloos is?

De wervingscampagnes van het hoger onderwijs draaien op volle toeren. Met in het oog springende leuzen proberen marketingafdelingen studenten te lokken. Een van de opvallendste kwam van een hogeschool die kopte: ‘Je weet alleen dat je niets met wiskunde wilt doen? Kom maar af! Eindelijk écht je ding doen.’

Hoewel die slogan ongetwijfeld een bepaald segment studenten prikkelt, schrik ik dat een onderwijsinstelling met zoiets instemt. Iedereen weet dat het niet goed gesteld is met de wiskundekennis van onze schoolgaande jeugd. Waarom zou je dan het stigma versterken dat wiskunde moeilijk en nutteloos is? Een hogeschool moet net helpen de beeldvorming over wiskunde te verbeteren.

De auteur

Ann Dooms is professor aan de vakgroep wiskunde en data science van de VUB. Ze is gespecialiseerd in wiskunde voor digitale toepassingen. De kwestie

Een hogeschool maakt reclame met de leuze ‘Je weet alleen dat je niets met wiskunde wilt doen? Kom maar af! Eindelijk écht je ding doen’. De conclusie

Wiskunde is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Van het vak pluk je bovendien levenslang de vruchten.

Bij de opleidingen die de hogeschool aanbiedt, zit trouwens een mooi aantal waarvoor wiskunde net de drijvende kracht is. Sommige leiden zelfs tot een knelpuntberoep. Of moet een student leerkracht lager onderwijs niet meer met wiskunde aan de slag, omdat die achteraf toch genoeg heeft aan een bordboek met oplossingensleutel?

Wat een gemiste kans alweer om te laten zien dat wiskunde in al haar facetten een essentieel onderdeel van onze samenleving is, diep verweven in uiteenlopende disciplines. Van wetenschap en technologie tot taal, economie en sociale wetenschappen. Begrip tonen voor het vermijden van wiskunde ontneemt de jongeren in kwestie al dan niet moedwillig een fundamenteel begrip van de wereld om zich heen. Ironisch genoeg is ‘je ding doen’ vaak net mogelijk door de onderliggende wiskunde, al is die niet altijd zichtbaar.

Ook het aanmoedigen van de lichtzinnige manier waarop studiekeuzes worden gemaakt, stemt tot nadenken. Voor bedrijven maakt het eigenlijke diploma hoger onderwijs niet veel meer uit, horen we vaak. En bijna 97 procent van de afgestudeerden vindt binnen het jaar een job. Maar leidt een bijna roekeloze studiekeuze echt naar de job van je leven?

Nu de arbeidsmarkt voortdurend evolueert en vaardigheden vereist die tegen de automatiseringsgolf van AI kunnen opboksen, moet je je toch afvragen hoe je je het best positioneert voor de toekomst. Je studiekeuze keuze kan je verdere leven bepalen. Een quick win kan je dus duur komen te staan. Een onderwijsinstelling moet je dus vooral toekomstbestendig maken. Belangrijke soft skills leer je ook nog op de werkvloer, misschien zelfs beter. Voor een verregaande inhoudelijke verdieping is het dan meestal te laat.

Wiskunde draagt bij aan zowel collectieve als individuele groei.

MathFest komt duidelijk geen dag te vroeg. Tijdens dat initiatief van Platform Wiskunde Vlaanderen kan je op 17 september in Brugge gratis kennismaken met de magische wereld van de wiskunde. Weerman David Dehenauw vertelt alles over de wiskunde achter weersvoorspellingen, terwijl Conny en Thomas uit het tv-programma ‘De mol’ op hun aanstekelijke manier Mad about Math brengen. Wetenschapsfilosoof Jean-Paul Van Bendegem legt de eerste steen van een collectieve recordpoging niet-periodiek betegelen, waarna iedereen zijn steentje kan bijdragen. Zelf doe ik het ontstaan van de computer uit te doeken. Veel interessante en bevattelijke weetjes dus, die je anders misschien nooit te weten komt. Wie weet ontdekken heel wat jongeren er ook 'hun ding' dat ze willen doen.

In een tijdperk van geavanceerde technologie, data-analyse en complexe systemen vormt het vak wiskunde niet alleen de sleutel tot innovatie, het leert je ook logisch te redeneren, problemen te analyseren en kwantitatieve informatie te interpreteren. Vaardigheden waarvan je levenslang de vruchten plukt.