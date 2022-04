Energieveiligheid uit Marokko

Nu Europa dringend af moet van de afhankelijkheid van Russische olie en gas, zou de mosterd wel eens uit Marokko kunnen komen.

De verschrikkelijke oorlog tussen Rusland en Oekraïne maakt pijnlijk duidelijk dat Europa geen andere keuze heeft dan zijn afhankelijkheid van de Russische olie- en gasimport drastisch te verminderen, en wel snel. Rusland is een disruptieve supermacht in verval met een aanzienlijke impact op de energiemarkt. Het is geen verrassing dat respectievelijk 47 en 25 procent van de Europese aardgas- en olie-import uit Rusland komt. Europa heeft daarom een nieuwe energieoptie nodig. Er bestaat wel degelijk een duurzaam en stabiel alternatief, aan de andere kant van de straat van Gibraltar: Marokko.

De recente opvallende versterking van de bilaterale relaties tussen Duitsland, Spanje en Marokko baant de weg naar een diepere economische en wetenschappelijke samenwerking.

Tijdens de klimaatconferentie COP25 in Madrid lanceerde de Europese Commissie haar ambitieuze Green Deal. Dat plan moet van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent maken. Om dat hard te maken moet Europa massaal investeren in hernieuwbare energie. In 2020 vormden hernieuwbare energiebronnen 20 procent van het totale energieverbruik in Europa, in 2005 was dat nog 10 procent. Tegen 2030 wil de EU 40 procent uit hernieuwbare bronnen halen en het aandeel van olie en steenkool in haar energiemix drastisch verminderen.

De komende tien jaar zouden fossiele brandstoffen nog altijd goed zijn voor de helft van het energieverbruik in de EU. Om de voorspelbare militarisering van de fossiele energie te vermijden moet Europa daarom agressiever en ambitieuzer worden door het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix van het continent drastisch te vergroten. Het enorme zonne-energiepotentieel van Noord-Afrika is een cruciaal onderdeel van die strategie.

Meer dan 90 procent van Noord-Afrika heeft een directe normale instraling van meer dan 5 kWh/m2, wat ideaal is voor de werking van geconcentreerde zonne-energiecentrales. In tegenstelling tot de grillige militaire junta die schuilgaat achter de zorgvuldig geselecteerde president in Algiers, de toenemende instabiliteit in Tunis, waar de democratie onlangs nog ten grave werd gedragen, en de chaos in Tripoli, voldoet Marokko wel aan de veiligheidscriteria die een massieve investeringspolitiek verantwoorden. Daarenboven heeft het als enige land in Afrika de expertise in onderzoek en ontwikkeling voor hernieuwbare energie en de bijbehorende industriële processen.

Sahara

Als slechts een minuscule fractie van de Sahara zou worden uitgerust met geconcentreerde zonne-energiecentrales, zou dat meer dan voldoende zijn om aan de elektriciteitsvraag van Europa te voldoen. Bovendien zou het enorme zonnepotentieel van Noord-Afrika - met de toenemende elektrificatie van de transportindustrie en het toenemende gebruik van waterstof in zwaar transport, energie-intensieve industrieën en bijna alle productiebedrijven - een nog belangrijkere rol kunnen spelen in Europa's netto-nultransitie en energiezekerheid op lange termijn.

De race naar een duurzame energiemix is een geostrategische race. Op 10 juni 2020 keurde de Duitse regering haar nationale waterstofstrategie goed. Het kerndoel is waterstof als grondstof duurzaam te maken door bij de productie over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen. Waterstof op basis van wind of zon geldt als de toekomst van de energietransitie. Duitsland hoopt, dankzij de deal die het met Marokko sloot in juni 2020, de wereldleider in waterstoftechnologie te worden.

De recente opvallende versterking van de bilaterale relaties tussen Duitsland, Spanje en Marokko baant de weg naar een diepere economische en wetenschappelijke samenwerking. Onlangs herhaalde Annalena Baerbock, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, nog maar eens dat Marokko ‘een belangrijke rol speelt in de stabiliteit en duurzame ontwikkeling van de regio’, en dat het voorstel van Rabat voor autonomie voor de Westelijke Sahara een ‘belangrijke bijdrage’ leverde voor een definitieve regeling. Dat ligt in lijn met het standpunt van de Europese Unie.