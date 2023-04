EPO voor de kenniswerker

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

Artificiële intelligentie kan de productiviteit exponentieel verhogen, maar niet voor iedereen. Geef mensen training- en ontwikkelingsprogramma's zodat ze vaardigheden ontwikkelen om effectief met AI te werken.

De toekomst van werk is weer eens grondig veranderd. Op dit moment kan niemand betrouwbaar zeggen hoe artificiële intelligentie (AI) de manier waarop we werken zal veranderen. Maar de eerste ervaringen met ChatGPT, Bing of Midjourney boezemen ontzag in. Geen enkel domein van werk lijkt onaangetast te blijven. In plaats van te voorspellen welke banen verdwijnen en welke nieuwe er bijkomen, kijk ik liever naar de impact op talent en productiviteit.

In de jaren 90 beleefde de wielerwereld een transformatie. Een groep opkomende talenten bleek plots onverslaanbaar. Topwielrenners, zoals de tweevoudige winnaar van de Ronde Van Vlaanderen Edwig Van Hooydonck, leken plots amateurs naast het vuurwerk van dat jonge talent. Oudere wielrenners gingen met pensioen omdat ze niet begrepen wat er aan de hand was. Hun beste dagen leken gewoon voorbij. We weten nu dat EPO de verklaring was.

Al onze studenten hebben dagelijks een GPT openstaan op hun computerscherm.

Artificiële intelligentie zal een soortgelijke kloof creëren tussen de ingewijden, die gemakkelijk werken met AI, en de niet-ingewijden, die dat niet kunnen. De eerste groep AI-talenten zal exponentieel productiever worden, terwijl de tweede groep moeite zal hebben het tempo bij te houden en zich verbaasd zal afvragen waarom ze niet kunnen bijblijven. 100 procent van onze studenten hebben dagelijks een GPT openstaan op hun computerscherm. AI is doping voor de kenniswerker.

De grote belofte van AI is productiviteitsgroei. Eindelijk de langverwachte productiviteitsgroei dankzij technologie. Studies bij schrijvers en programmeurs laten een toename van 50 procent in productiviteit zien. AI neemt niet gewoon routinetaken over. Natuurlijk doet het dat, maar we zijn daar al lang voorbij. AI is als een onuitputtelijk leger van deskundige stagiairs dat elke morgen weer klaarstaat voor brainstormen, ontwerpen, conceptversies schrijven, analyseren en coderen. Generieke AI zal zelf andere, meer gespecialiseerde AI-toepassingen programmeren en coördineren. De groei en schaalvergroting van die AI-productiviteitsketen zal exponentieel zijn.

Productiviteitskloof

‘Werkelijk?’, zegt u. U hebt ChatGPT geprobeerd en was niet bepaald onder de indruk? Dat is precies waar de productiviteitskloof ligt. Mensen halen alleen winst uit AI als ze weten hoe ze die moeten gebruiken. Mensen proberen het even uit en krijgen slechts triviale suggesties. Teleurgesteld sluiten ze het af en gaan zecterug naar hun dagelijkse werkzaamheden, mopperend ‘Waar was al die ophef voor nodig?’. Anderen zien het potentieel en investeren tijd en moeite om te leren hoe ze er het meeste uit kunnen halen. Het schrijven van AI-prompts, de input waarmee de technologie aan de slag gaat, is een uiterst gewilde vaardigheid. Doeltreffende promptschrijvers krijgen jaarsalarissen van 300.000 dollar.

We denken dat AI zwakke schrijfvaardigheden compenseert, maar het tegenovergestelde is waar: wie al superbekwaam is, profiteert er het meest van.

In het tijdperk van AI worden de getalenteerden alleen maar sterker (en rijker). Dat lijkt tegenintuïtief. We denken dat AI zwakke schrijfvaardigheden compenseert, maar het tegenovergestelde is waar: wie al superbekwaam is, profiteert er het meest van. Dat is de conclusie van een van de allereerste experimenten die het effect van AI op productiviteit onderzoekt. Verkopers met AI-ondersteuning verdubbelden hun verkoopcijfers, maar de topverkopers gingen het meest vooruit.

Mensen met sterke schrijfvaardigheden zullen efficiënter kunnen werken met AI omdat ze sneller kwaliteitsvolle suggesties kunnen genereren en aanpassen om er hun eigen stem aan te geven. Op dezelfde manier zullen mensen met uitstekende programmeervaardigheden beter uitgerust zijn om de onbeperkte rekenkracht te overzien en efficiënt te sturen. Creatieve ontwerpers gebruiken AI om nieuwe ideeën, design en inzichten te genereren die een volledig businessmodel kunnen omgooien. AI helpt topdesigners al bij productontwikkeling, lang voordat effectief geïnvesteerd moet worden in het product zelf. AI kan nieuwe producten testen zonder ooit het kantoor te verlaten.