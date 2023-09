EU moet voor Oekraïne doen wat ze eerder voor Polen deed...

De EU is een anker voor vrijheid en welvaart dat Polen ervoor behoed heeft volledig meegezogen te worden in de draaikolk van autocratisch populisme. Die ankerrol moet de EU ook spelen voor Oekraïne.

De Russische invasie in Oekraïne is een stuiptrekking in de lange doodsstrijd van het Sovjetimperium. De eerste klap kwam met de val van de Berlijnse muur op 9 november 1989. De tweede klap kwam met de knullige staatsgreep van de oude Sovjetgarde in augustus 1991. Het Russische verzet tegen die staatsgreep onder leiding van de Russische president Boris Jeltsin leidde in december 1991 tot het uiteenvallen van de Sovjetunie zelf. Polen en Wit-Rusland werden dus onafhankelijk van Rusland met een goede twee jaar verschil.

De auteur

Koen Schoors is hoogleraar economie aan de Universiteit Gent. De kwestie

Ondanks een relatief vergelijkbare start zijn de verschillen tussen Polen en Wit-Rusland gigantisch. De conclusie

De EU heeft Polen vrijer en welvarender gemaakt. Nu moet ze dat ook doen voor Oekraïne.

Ondanks die relatief vergelijkbare start zijn de verschillen gigantisch. In die korte tijd zijn de Polen tweeënhalf keer welvarender geworden dan hun Wit-Russische buren, hoewel die laatsten onverminderd konden blijven genieten van een stroom Russische subsidies in de vorm van goedkope olie en gas. Daarnaast zijn de Polen veel vrijer dan de Wit-Russen. Ze hebben toegang tot meer diverse informatie, kunnen vrijer reizen en werken, en zijn vooral beter beschermd tegen hun eigen overheid. In Polen is protest nog een echte optie.

Waar komen die enorme verschillen vandaan? Sommigen verwijzen naar de geschiedenis. Het huidige Poolse grondgebied was ooit het grens- en strijdgebied tussen drie Europese imperia. Dat was zeker geen voordeel. Wel behield Polen onder het communisme een redelijke vrije en onafhankelijke boerenstand. Daarnaast zorgde de vakbond en protestbeweging Solidarnosc onder leiding van de beruchte Lech Walesa voor diepgeworteld politiek engagement en onafhankelijke media. Omdat Polen vooral katholiek en Wit-Russen eerder orthodox zijn, wordt soms ook verwezen naar religieuze verschillen als oorzaak. Tot slot zijn de Wit-Russische taal en cultuur in het algemeen dichter verwant met die van de grote Russische broer.

Beide landen werden na de val van de Berlijnse muur initieel getroffen door de enorme schokken van hoge inflatie, economische ineenstorting, ontmanteling van het communistische systeem en politieke instabiliteit. Beide hadden in het begin ook redelijk hervormingsgezinde regeringen, die inspanningen deden om lid te worden van de internationale politieke en economische gemeenschap. In 1994 organiseerde ik in Minsk workshops waarbij technische hulp werd verleend om de toetreding van Wit-Rusland tot de toenmalige GATT (nu de Wereldhandelsorganisatie) te faciliteren.

Historisch experiment

Maar we mogen vooral de monumentale rol van het toetredingsproces tot de Europese Unie en het uiteindelijke EU-lidmaatschap niet onderschatten. Tijdens het toetredingsproces, dat tot 2004 duurde, moest Polen zich inschrijven in de Kopenhagencriteria. Die legden enkele algemene vereisten voor toetreding vast met betrekking tot democratie, rechtsorde, mensenrechten, de Europese markt en het aannemen van de verzamelde Europese spelregels, het 'acquis communautaire'. Dat historisch experiment stuurde de instituties in Polen en andere toetredingslanden een definitieve richting uit.

Door de toetreding tot de EU werd de Poolse economie bovendien voluit deel van grotere Europese productieketens en konden Poolse werknemers links- of rechtsom aan de slag op onze arbeidsmarkten. De grote investeringen in industriële capaciteit en onroerend goed gebeurden in Polen, eerder dan in Wit-Rusland. Het waren vooral Poolse werknemers die hier kwamen werken en geld, ervaring en verhalen meenamen naar huis. Polen ontving daarbovenop gulle Europese subsidies om samen te werken met andere Europese landen en zijn ontwikkeling op heel wat vlakken te versnellen.

Autocratische terugslag

Daardoor gebeurde de autocratische terugslag, die alle voormalige leden van het Oostblok op een bepaald moment ondervonden, in een breder Europees kader. Zonder de EU had Polen kunnen terugglijden naar een veel autocratischer regime, met veel minder persvrijheid, politieke vrijheid en individuele vrijheid, een minder sterke bescherming tegen de eigen overheid en een repressiever staatsapparaat. De EU is een rotsvast institutioneel anker dat Polen ervoor behoedde volledig meegezogen te worden in de draaikolk van autocratisch populisme.