Expertise en beleid, een moeilijk huwelijk

Heel de coronacrisis lang werden we aangemaand ‘de wetenschap’ te volgen. Maar niemand spreekt in naam van dé wetenschap. Hopelijk is het inzicht gegroeid dat wetenschap vaak complex, onvolledig en niet afgerond is.

Wie moet de waardeoordelen leveren die nodig zijn voor de beleidsvoering? Het zijn niet de wetenschappers. Wetenschap kan in het beste geval aantonen wat bijvoorbeeld de impact van schoolsluitingen is op de verspreiding van het coronavirus, en wat de gevolgen zijn voor de leerachterstand. Wetenschap kan niet zeggen of de scholen dan open of dicht moeten. Verschillende wetenschappers komen vaak tot verschillende inzichten. In de coronacrisis kwamen ook meerdere landen tot een ander beleid. Die verschillen worden verklaard door politiek, niet door wetenschap. Besturen is kiezen.

Het debat over stikstof krijgt voor sommigen een religieus karakter, waarbij iedereen die alternatieve opties bevraagt als een ketter wordt afgeschilderd.

De stikstofproblematiek biedt een actueel voorbeeld van de moeilijke verhouding tussen wetenschappelijke expertise en het beleid. Ik stel vast dat relevante beleidsvragen onvoldoende aan bod komen. Hoeveel natuurdiversiteit wil men nu precies in Vlaanderen? En zijn Ferrariskaarten van meer dan 200 jaar geleden voor iedereen de vanzelfsprekende maatstaf daarvoor?

Sommigen zien graag tientallen grassoorten in elk dorp verschijnen. Dat is een legitieme wens. En de stikstofkwestie is zeker een pertinent debat waard. De vraag is echter wat is de impact van een ideaalbeeld is voor de landbouw in Vlaanderen. Vandaag staan academische experts met veel emotie in het debat. Kreten als ‘foei’ tegenover iedereen die vragen stelt, zijn niet van de lucht. Nochtans is het beleidsinstrumentarium met ‘kritische depositiewaarden’ voor stikstof problematisch in zijn uitvoering.

Delicaat voor de democratische terugkoppeling is de regelgeving die op Europees niveau tot stand komt. Vlaanderen lijkt zich sterk te inspireren op het beleid dat D66 in Nederland promoot en dat veel ingrijpender is dan het Duitse. Nu wil de Nederlandse minister van Klimaat Micky Adriaansens ‘dat Nederland niet langer sommige Europese regels strenger uitlegt dan andere landen’. Misschien kan Vlaanderen daar een voorbeeld aan nemen in plaats van de partijvisie van D66 te kopiëren?

Hoe gaan we om met de kwestie dat de natuur dertig jaar geleden, toen de stikstofuitstoot drie keer hoger lag, ook niet ingeklapt is? Doet ze dat binnen dertig jaar dan wel, terwijl de uitstoot sowieso verder daalt? Lagere uitstoot, betere natuurkwaliteit, duurzamere landbouw. Kunnen we dan slimmer beleid voeren dan tot dusver, met regels die aan alle kanten rammelen?

Het is cruciaal dat de evaluatie van beleid gebeurt met een blik op de brede impact. Bij het verzamelen van bewijzen over effectiviteit hoort ook altijd een transparante bijsluiter over de beperkingen van modellering. Kleine veranderingen in de aannames van de modelmakers kunnen grote effecten hebben op de schattingen en implicaties.

Er is een kloof tussen wat werkt in ideale omgevingen en wat werkt in de rommelige realiteit van de echte wereld.

Het is duidelijk dat velen aarzelen om belangrijke discussies te voeren in het verhitte klimaat waarin we leven. Het debat over stikstof krijgt voor sommigen een religieus karakter, waarbij iedereen die alternatieve opties bevraagt als een ketter wordt afgeschilderd. Wetenschap censureert niet. In de loop van de pandemie verwijderde YouTube video’s van universiteitsprofessoren met onpopulaire opvattingen. Het hele ideaal dat we ideeën moeten confronteren, bespreken, erover debatteren en ze weerleggen wordt vandaag niet bepaald hoog gehouden.