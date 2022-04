Frederik Anseel | Achterhoedegevechten op kantoor

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

De strijd is gestreden. Wereldwijde data tonen dat hybride werken het standaardkantoormodel is geworden.

'Willen we nog terug naar kantoor?' Dat vroeg ik me begin mei 2020 op deze pagina af. Twee jaar na datum is het tijd om een stand van zaken op te maken. De pandemie sleepte langer aan dan vermoed. Ondertussen hebben we de voor- en nadelen van hybride werken geleerd. U weet wat goed werkt voor u. Uw organisatie en leidinggevende hebben daar ongetwijfeld hun eigen idee over.

Twee tot drie dagen thuiswerk per week zal het standaardkantoormodel blijken.

Maar u leeft niet in een bubbel. Wat gebeurt in de rest van de wereld, zal mee beïnvloeden hoe wij werken. Corona was een globale shock. Het is zeldzaam dat wereldwijd bedrijven met hetzelfde probleem op hetzelfde moment worstelen. Hoe ziet kantoorwerk er wereldwijd uit anno 2022?

Een groep onderzoekers rond de Stanford-econoom Nick Bloom volgt de data systematisch op. Ze vinden dat mensen vandaag gemiddeld 1,4 dagen per week thuiswerken. Opgelet, dat gemiddelde gaat niet enkel over kantoorwerkers, maar over alle soorten jobs. De schattingen zijn gebaseerd op 30.000 mensen uit 25 landen. Uitschieters zijn Canada, Singapore en Australië waar mensen gemiddeld meer dan 2 dagen per week thuiswerken.

Medewerkers geven aan dat ze liefst nog meer zouden thuiswerken (1,7 dagen). Werkgevers daarentegen zouden liever hebben dat mensen wat minder thuiswerken (0,7 dagen). Werkgevers weten echter dat ze voorzichtig moeten zijn. 15 procent van de mensen zou ander werk zoeken als ze weer voltijds naar kantoor moeten. Hybride werken geeft werkgevers ook een voordeel op een krappe arbeidsmarkt. Twee tot drie dagen thuiswerk vinden mensen even waardevol als een loonstijging van 5 procent.

Grootste gemene deler

Daarmee lijkt de strijd gestreden. Twee tot drie dagen thuiswerk per week zal het standaardkantoormodel blijken. Ik weet het, het klinkt wat dom om te spreken over een vast aantal thuiswerkdagen. Elke individuele situatie vraagt een flexibele oplossing op maat. Maar groepsdynamieken blijken vaak sterker dan individuele flexibiliteit.

De flexibiliteit en tijdswinst door thuiswerk kan tot een wereldwijde welzijns- en productiviteitsstijging leiden.

U hebt het zelf al meegemaakt. U komt naar kantoor maar al uw collega’s werken die dag thuis. Dat betekent dat u een hele dag op kantoor in onlinemeetings doorbrengt. Wat een tijdverlies, dat zal u geen twee keer overkomen.

Zo convergeren we langzaam naar de grootste gemene deler. Als het regent in Parijs of New York, druppelt het ook in Brussel. In de Verenigde Staten opteren almaar meer bedrijven voor twee dagen kantoor en drie dagen thuiswerk. De flexibiliteit en tijdswinst door thuiswerk kan tot een wereldwijde welzijns- en productiviteitsstijging leiden. De uitdaging is maken dat die stijging ook opgemerkt wordt in de productiviteitscijfers, en niet onder de radar blijft omdat ze in de plaats komt van uren fileleed.

Oude wereld

Dat wil niet zeggen dat er geen achterhoedegevechten zijn. Hoed u voor de contrarevolutie. Bij elke revolutie zijn er mensen die liever terug willen naar het oude status quo. Ze zijn opgegroeid in de oude wereld en kunnen zich niet voorstellen dat de nieuwe wereld voor anderen zoveel voordelen heeft. Of ze hadden zelf meer macht of invloed in de oude wereld. Die tegenstanders wachten nu geduldig af tot er iets misgaat, om dan te roepen dat deze onzin lang genoeg geduurd heeft.

Hoed u voor de contrarevolutie. Bij elke revolutie zijn er mensen die liever terug willen naar het oude status quo.

En maak u geen illusies, er zullen af en toe zaken verkeerd lopen. Vele bedrijven zijn nog zoekende naar de optimale balans. Hoe krijgen we online samenwerken, mentaal welzijn en groepscohesie juist? Geef het wat tijd en laat u niet uit balans brengen door het zwart-wit van de contrarevolutie.