Frederik Anseel | Bescherm elkaars tijd

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

Timemanagement is een egocentrische aangelegenheid. Sommige mensen die netjes hun prioriteitenlijstje afwerken, zijn een gesel voor hun omgeving.

Ik heb een hekel aan timemanagement. De pomodoromethode, waarbij je afwisselend kort gefocust werkt en pauze neemt, lukt niet voor mij. Ik jaag na al die jaren nog altijd een lege inbox na. Ik goochel ’s morgens niet met prioriteitenlijstjes. En ik bewaak mijn agenda niet als een moederkloek. Integendeel, ik verkwist vaak kostbare tijd in te lange, leuke gesprekken met collega’s en studenten, alsof de zon voor mij nooit ondergaat. Ik raad het niemand aan.

Toch is één ding heilig voor mij. Ik probeer altijd andermans tijd te beschermen. Timemanagement is namelijk een egocentrische aangelegenheid. Het helpt u om op een zo bewust en zo efficiënt mogelijke manier uw tijd te beheren. Dit moet u toelaten om uw tijd vooral te besteden aan zaken die u belangrijk vindt. Het probleem is: uw tijd en wat u belangrijk vindt.

Op het einde van de week is het prioriteitenlijstje van sommigen afgewerkt, maar hebben ze er wel voor gezorgd dat hun omgeving in het weekend moet doorwerken.

Ik zie in bedrijven mensen die uitstekend hun eigen tijd managen, maar een gesel zijn voor de tijd van andere mensen. Op het einde van de week is hun prioriteitenlijstje afgewerkt, maar hebben ze er wel voor gezorgd dat hun omgeving in het weekend moet doorwerken.

Tijdslurpers

Hier is mijn top drie van de egocentrische tijdslurpers. Ik ben zelf schuldig aan alle drie, dus ik weet waarover ik spreek.

Hoofdzonde nummer één is natuurlijk de vergadering. Ik heb uitgebreid geschreven over de vergadering als marteltuig, en wil niet in herhaling vallen. Maar er is vooral één persoon voor wie de vergadering nuttig is: degene die ze samengeroepen heeft.

Hoofdzonde twee is de persoon met de leuke ideetjes: ‘Kunnen we eens de financiële implicaties van drie verschillende scenario’s in kaart brengen?’ Goedbedoeld, maar iemand zal de komende maand dag en nacht moeten werken aan een scenarioanalyse over iets wat wellicht al op voorhand beslist is.

Hoofdzonde drie is de e-mail op vrijdagavond. Iemand heeft hard gewerkt om zijn prioriteitenlijstje van de week af te werken en klikt vrijdag om 17 uur tevreden op ‘send’ en sluit de laptop af. De geadresseerden mogen het in het weekend verder uitzoeken.

Bureaucratie

Dat klinkt alsof er kwaadwillige collega’s zijn in uw organisatie. Dat klopt niet. Vaak zijn we allen welwillend, maar zijn we ook het slachtoffer van de organisatie. De grootste tijdslurper is namelijk bureaucratie.

Een bureaucratie schrijft een aantal uniforme regels en procedures voor die iedereen moet volgen. Het idee is dat een gestandaardiseerd proces voor de organisatie het efficiëntst is. Dat is het niet altijd. Wat rationeel klinkt, is het daarom niet.

De optelsom van alle individueel tijdverlies wordt weinig gemaakt. Laat me een eenvoudig voorbeeldje bedenken om de tijdslogica van een organisatie te illustreren. Zou het bijvoorbeeld niet interessant zijn om te weten wie mijn column leest? Ik besluit de column achter een betaalmuur te zetten, en u moet een formulier invullen met uw e-mailadres en geboortedatum om toegang te krijgen. Dat kost u ocharme 60 seconden, no big deal, en zo weet ik wie mijn column leest.

Maar als 10.000 mensen mijn column lezen (een onderschatting!), verspil ik elke week 167 uur van andermans tijd. Is die collectieve tijdsinvestering het waard voor mij om te weten wie mijn column leest? Misschien niet, nee.

Het punt is: de bureaucratie neemt mensen voortdurend tijd af omdat een gestandaardiseerde procedure zinvol is voor iemand in de organisatie. Maar een bureaucratie vraagt zich nooit af of elke nieuwe regel, elk formulier, elke vergadering die tijdverkwisting waard is. Niets is dodelijker voor productiviteit dan de verslaving aan bureaucratie die de aders van een organisatie laat dichtslibben.

Hoe bescherm ik mijn tijd beter? Dat is het mantra van timemanagement. Laten we dat omkeren. Hoe beschermen we elkaars tijd beter? Maak een lijstje met hoe u deze week elkaars tijd zal beschermen. Bij elke email, vergadering of opdracht, vraagt u zich luidop af: ‘Is dit wel een goede besteding van mijn collega’s tijd?’