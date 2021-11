Geprikt en niet-geprikt

De angst voor een terugkeer van de jaren 30 slaat elke dialoog of nuancering bij voorbaat plat. Vandaag vergelijken met die periode is een brug te ver.

De jaren 30, zijn ze terug of niet? Het antwoord wordt gezocht in vergelijkingen en waarschuwingen. De parallellen met vandaag worden nu al een hele tijd getrokken. In 2010 stelde Job Cohen, de voormalige burgemeester van Amsterdam, dat ‘moslims in onze huidige samenleving worden buitengesloten zoals dat ook gebeurde met de joden in de jaren 30 van de vorige eeuw’. Vorig jaar trok de Nederlandse schrijver Arnon Grunberg in zijn voordracht tijdens de Nationale dodenherdenking op 4 mei een parallel tussen het misprijzen voor Marokkanen en het gevaar van een nieuw antisemitisme dat daarin schuilt.

De vergelijking met de jaren dertig steekt weer de kop op, in de groeiende polarisatie tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.

Cohen en Grunberg hebben beiden een familieverleden dat getekend is door de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Die persoonlijke ervaring en worsteling maakt de waarschuwing voor een herhaling van de jaren 30 meer legitiem. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat een deel van de moslims en Marokkanen er een handje van weg heeft om antisemitisch te zijn.

In hoeverre kan je in de strijd tegen islamofobie en racisme de vergelijking met de jaren 30 poneren? Extreemlinkse groepjes grijpen voor de rechtvaardiging van hun acties ook weleens terug naar het fascisme en/of het nazisme. Maar over het geraffineerde antisemitisme in een deel van de eigen rangen wordt liever gezwegen. De jaren 30, dat is steevast de ‘gevaarlijke ander’, nimmer de vijand binnenin.

De vergelijking met de jaren 30 steekt ook de kop op in de groeiende polarisatie tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Deze keer komt de waarschuwing van een andere hoek, uit extreemrechts. ‘There, I said it’, tweette Thierry Baudet van Forum voor Democratie. 'De ongevaccineerden zijn de nieuwe joden, de wegkijkende uitsluiters zijn de nieuwe nazi’s en NSB-ers.' De strijd tegen corona zou de weg plaveien naar een ‘Hitler-Duitsland’. Een vaccinatie(plicht), de controlerende overheid en de beperkingen voor wie niet geprikt is: voorboden van de gaskamers. Zo luidt de kritiek. Sommigen horen in de coronamaatregelen, met het Covid Safe Ticket op kop, de echo’s van het Derde Rijk: ‘Papiere, schnell!’.

Dezelfde vlag

Als de jaren 30 al terug zijn, dan is het alvast in één zaak. Ze zijn een gemeenplaats geworden van extreemrechts, van antivaxers uit alle gezindten, van goedbedoelende antiracisten en van antifa. Bien étonnés de se trouver ensemble, waarschuwend onder dezelfde vlag.

Allen banaliseren ze de jaren 30 tot een dumpplaats van een gratuit geformuleerd alarmisme: kijk daar, de gruwel. Die retoriek is angstwekkend in haar eenvoud, iedereen met een andere mening wordt weggegomd als gesprekspartner. De angst voor een terugkeer van de jaren 30 slaat elke dialoog of nuancering bij voorbaat plat.

Hoe diverse groepen en partijen de jaren 30 aanpassen voor eigen gewin laat weinig zin voor empathie vermoeden. Het is een hedendaagse poging tot formattering van een ongeziene volkerenmoord.

Of misschien net niet. Zou het een manier kunnen zijn om empathie of verbinding te zoeken in een Groot Verhaal? Met enige goede wil kan je dat stellen. Maar hoe diverse groepen en partijen de jaren 30 aanpassen voor eigen gewin laat weinig zin voor empathie vermoeden. Het is een hedendaagse poging tot formattering van een ongeziene volkerenmoord.

Dus, de jaren 30, zijn ze terug of niet? De vraag stellen is al aberrant. Het zet (wan)toestanden van vandaag op dezelfde hoogte als geïndustrialiseerd totalitarisme, een tot genocide verworden antisemitisme en biologisch racisme.