Gevecht met de lange schaduwen van het verleden

In zijn worsteling met de energie-erfenis van oud-bondskanselier Merkel en de sterke afhankelijkheid van Russische energie speelt het gebrek aan digitalisering Duitsland opnieuw parten.

Toen de nieuwe Duitse regering vorig jaar het coalitieakkoord ondertekende ging er een moment van ‘Aufbruchsstimmung’, een geest van optimisme, door het land. Het motto was ‘Mehr Fortschritt wagen’, de moed om vooruitgang te boeken. Ruim een jaar na de verkiezingen is er weinig over van ‘Fortschritt’ of van ‘moed’. Nog erger, Duitsland strijdt nog tegen de lange schaduwen van het verleden.

Het energiebeleid van oud-bondskanselier Angela Merkel werpt zonder twijfel de langste schaduw. Het was de snelle exit uit kernenergie zonder echte alternatieven. De andere keerzijde is, achteraf bekeken, de sterke afhankelijkheid van de ooit goedkope Russische energie.

De Duitse regering probeert nu de zwaar negatieve gevolgen van de torenhoge energieprijzen te bestrijden met een steunpakket van maximaal 200 miljard euro. Gasverbruikers krijgen in december het maandbedrag van september (niet het daadwerkelijke verbruik) vergoed. Vanaf maart of april 2023 komt er een prijsplafond, waardoor huishoudens voor de eerste 80 procent van hun individuele gasconsumptie een vastgelegde, lagere prijs betalen.

Dataprivacy

Het is een late one size fits all, waarbij de alleenstaande ouder met hoge kosten in de galerijflat op dezelfde manier wordt gecompenseerd als de villa-eigenaar met een verwarmd buitenzwembad. Het lukt Duitsland niet om zoals de Verenigde Staten doelgericht geld over te maken naar de belastingbetalers in nood.

Deze deels sociaaldemocratische Duitse regering komt met complexe constructies die niet zo 'Wumms' zullen zijn als verhoopt.

De reden is dat energiebedrijven door de dataprivacy niet weten of achter de gasmeter een villa of een flatgebouw staat. Bovendien stookt een onbekend deel van de bevolking met olie of een andere energiebron. Daar duikt het aloude probleem weer op: het gebrek aan digitalisering speelt Duitsland parten, gecombineerd met een slecht afgestemde of onvoldoende gemoderniseerde privacywetgeving.

Ook als het over Europa gaat, staat de regering in de lange schaduw van het verleden. Het coalitieakkoord beloofde meer Europese integratie en opende na ruim tien jaar weifelen de deur voor euro-obligaties. De aangekondigde ‘Doppel-Wumms’ of dubbele knal, het pakket van maximaal 200 miljard euro om de Duitse economie te redden, laat het aloude nationale sentiment van ‘Duitsland first, Europe second’ primeren.

Onverkoopbaar

Over haar rol in Europa draalt en aarzelt de nieuwe regering net zoveel als de vier kabinetten-Merkel. Leader of ‘first follower’? Van allebei iets, maar nooit te veel. Als minister van Financiën was bondskanselier Olaf Scholz nog een van de bedenkers van het Europees Herstelfonds. Onvoorwaardelijke, weliswaar tijdelijke, transfers van Noord- naar Zuid-Europa.

In de huidige situatie zal hij aarzelender zijn om de rest van Europa met Duits geld te ondersteunen. De energiecrisis raakt geen land zo sterk als Duitsland. Op dit moment is het politiek onverkoopbaar om ook nog andere landen economisch te ondersteunen. Stel je de krantenkoppen in Bild voor: wij pleite in de kou, zij warmpjes in de zon.