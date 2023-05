Het Kraaienest | Een begrotingsinspanning van 20 miljard euro

Negeer elke verkiezingsbelofte die geld kost en waarvoor geen ernstige financiering voorgesteld wordt. Daarvoor is de budgettaire toestand te dramatisch.

‘Cijfers liegen niet. Toen ik premier was, is de schuld naar 80 procent van het bruto binnenlands product (bbp) gedaald. Pas daarna is ze opnieuw beginnen te stijgen. Publiceer gewoon die grafiek’, was het antwoord van oud-premier Guy Verhofstadt (Open VLD) vorig weekend in deze krant op kritiek op wat zijn paars(groene) regeringen deden met onze overheidsfinanciën.

Cijfers liegen misschien niet, maar je kan ze wel heel misleidend inzetten. De evolutie van de overheidsschuld is geen zinvolle indicator van het actuele begrotingsbeleid, maar eerder van het beleid van enkele jaren ervoor. Een veel relevantere indicator voor dat beleid is de wijziging van het structureel primair begrotingssaldo. Dat is het saldo gecorrigeerd voor eenmalige maatregelen, de conjunctuur en de rentelasten. Met andere woorden: het begrotingssaldo zonder tijdelijke factoren of factoren waarop de overheid weinig of geen impact heeft.

Wat overblijft, is de impact van het eigenlijke begrotingsbeleid. En dat ziet er de jongste 25 jaar niet goed uit. Terwijl in de jaren 80 en 90 belangrijke inspanningen geleverd werden om budgettaire buffers op te bouwen (vooral om in de euro te raken), werden die sindsdien vlot opgesoupeerd. De paarse-groene regering van Verhofstadt gaf daarvoor het startschot. In 1999 was er nog een buffer van 6 procent van het bbp. Tegen 2010 was die volledig weg.

De begrotingsput werd vooral in 2019-2020 uitgediept, toen we zonder effectieve federale regering zaten. Het fabeltje dat een periode zonder regering goed zou zijn voor onze begroting mag daarmee in de prullenmand.

De regering-De Croo nam vervolgens weinig of geen structurele maatregelen om de put weer te dempen (ze maakte die ook niet dieper), en ook niet om ons voor te bereiden op de budgettaire uitdagingen. Daardoor worden de noodzakelijke inspanningen doorgeschoven naar de volgende regering.

Volgens het Planbureau is in de volgende legislatuur per jaar een inspanning van 0,7 procent van het bbp nodig. Op die manier zouden we de overheidsfinanciën weer op de rails krijgen en zelfs buffers opbouwen voor de verdere vergrijzingskosten en eventuele nieuwe schokken. Over de hele legislatuur impliceert dat wel een inspanning van 3,5 procent van het bbp, of 20 miljard in euro’s van vandaag. Zo’n inspanning is sinds de regering-Martens V niet meer gelukt en zal ook met de volgende regering niet lukken.