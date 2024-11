Het Kraaienest | Hoog tijd om de eengemaakte Europese markt af te werken

De kans is groot dat we verder evolueren naar een meer gefragmenteerde wereldeconomie, waarbij de grote blokken zich meer afzetten tegen elkaar. Ook Europa zal daarin mee moeten.

De internationale handel staat al geruime tijd onder druk. Terwijl de wereldhandel in de periode 2002-2008 gemiddeld met 7,4 procent per jaar toenam (in volume), zakte dat groeitempo in 2011-2018 terug tot 2,6 procent per jaar en is die groei vandaag zelfs stilgevallen. De voorbije drie jaar stagneerde de wereldhandel.

Niet toevallig is het aantal handelsbelemmeringen de voorbije jaren spectaculair toegenomen. Rond 2010 telde het IMF nog minder dan 300 handelsbelemmeringen in de wereldeconomie, vandaag zijn dat er 3.000.

Als Donald Trump deze week opnieuw verkozen raakt als Amerikaans president, komt daar nog een extra laag bovenop. Trump wil de heffingen op alle invoer verhogen met 10 procentpunten, en die op invoer uit China met 60 procentpunten. Dat zal het internationale handelsklimaat verder verzuren. Ondertussen pakte ook Europa al uit met belangrijke invoerheffingen op elektrische wagens uit China.

Extra handelsbelemmeringen en invoerheffingen zijn overwegend negatief voor de economische activiteit en de algemene welvaart (met een beperkt aantal uitzonderingen, onder meer voor ontluikende industrieën). De kans is evenwel groot dat we de komende jaren verder evolueren naar een meer gefragmenteerde wereldeconomie, waarbij de grote blokken zich meer afzetten tegen elkaar.

Ook Europa zal daarin mee moeten. Dat maakt het nog belangrijker om in Europa eindelijk de eigen zaakjes in orde te brengen. Het verhaal van de eengemaakte markt in Europa werd nooit afgewerkt. Volgens nieuwe analyses van het IMF zijn er binnen de Europese markt voor de industrie handelskosten die overeenkomen met een heffing van 44 procent. Tussen Amerikaanse staten is dat amper 15 procent. In de Europese dienstensectoren lopen die handelskosten zelfs op tot 110 procent.

Vlottere handel binnen een Europese markt met minder regulitis is de kortste weg naar meer Europese welvaart.

Volgens het rapport van de Italiaanse ex-premier Mario Draghi over de Europese concurrentiekracht impliceren die interne handelsbelemmeringen een gemiste 10 procent aan economische activiteit op Europees niveau. Dat komt overeen met 1.700 miljard euro. Voor België zou dat neerkomen op minstens 60 miljard - en allicht meer, gezien ons land meer dan gemiddeld afhankelijk is van interne Europese handel.

Een meer eengemaakte Europese markt betekent meer economische activiteit, hogere productiviteit, meer doorgroeiende scale-ups, een efficiëntere financiering, meer mogelijkheden voor de duurzame transitie, een coherenter energiebeleid, meer koopkracht, en een ambitieuzer innovatiebeleid.