Het Kraaienest | Laat 120 miljard aan hervormingspotentieel niet liggen

Een analyse van de Nationale Bank maakte eerder deze maand nog maar eens duidelijk voor welke enorme budgettaire opgave we de komende jaren staan. Zonder ingrijpen zijn we op weg naar een begrotingstekort van meer dan 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) - of 42 miljard in euro’s van vandaag - tegen 2038. Om de begroting opnieuw op de rails te krijgen, is deze legislatuur een budgettaire inspanning nodig die vergelijkbaar is met die van het Globaal Plan van Jean-Luc Dehaene van begin jaren 90. Maar die moet dan wel in moeilijkere omstandigheden gebeuren: het groeipotentieel van onze economie ligt zowat de helft lager, de vergrijzingsfactuur loopt snel op en de belastingdruk ligt al fors hoger dan toen.