Het Kraaienest | Onhoudbaar begrotingstekort

Het Belgisch begrotingstekort loopt almaar hoger op, maar voorlopig zijn geen ingrepen gepland. De factuur voor de volgende regering ligt al klaar.

In haar vorige week gepubliceerde economische vooruitzichten verwacht de Nationale Bank bij een ongewijzigd beleid een Belgisch begrotingstekort van 4,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2024. Daarmee lijkt de NBB aan de optimistische kant. Andere instellingen gaan uit van nog grotere tekorten. De Europese Commissie verwacht een tekort van 4,9 procent in 2023, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht 5 procent in 2023, en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat uit van 5 procent tegen 2026.

De enorme facturen voor de volgende regering liggen al klaar.

Ondanks de verschillen tonen al deze verwachtingen hetzelfde: zonder nieuwe maatregelen blijven de gezamenlijke Belgische overheden na de coronacrisis met onaanvaardbaar hoge tekorten zitten. Als de tijdelijke coronamaatregelen achter de rug zijn, keert het begrotingssaldo in de meeste landen terug naar meer redelijke niveaus. Dat is niet het geval in België, dat volgens de Europese Commissie uitkomt op het grootste begrotingstekort van Europa in 2023.

De Belgische beleidsmakers blijven voorlopig opmerkelijk rustig. De NBB merkt op dat ‘geen merkbare budgettaire inspanningen opgenomen zijn in de begroting voor 2022’. Dat heeft ook te maken met het feit dat Europa al aangaf de regels voor budgettaire discipline ook in 2022 on hold te laten. Maar de Belgische overheden mogen zich daar niet achter verschuilen. Een structureel begrotingstekort van 5 procent van het bbp (25 miljard in euro’s van vandaag) is zelfs in tijden van degelijke groei en lage rentes onhoudbaar.

Extra facturen

Bovendien staan ons nog veel facturen te wachten, zoals de vergrijzing en de al langer noodzakelijke inhaalbeweging voor overheidsinvesteringen. Daar komen de onvermijdelijke uitgaven voor de verduurzaming van onze economie nog bovenop. Dat de nieuwe Nederlandse regering voor 7 procent van het bbp fondsen opzet voor klimaatinspanningen en voor de transitie van de landbouw is een duidelijke indicatie van wat ons nog te wachten staat. Voor België zou dat overeenkomen met 34 miljard in euro’s van vandaag.