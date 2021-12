Het maatpak van Cruijff

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

Niet alleen organisaties zoeken nieuwe manieren om werk te organiseren. Ook werknemers komen met nieuwe, unieke voorstellen. Moet een werkgever daar allemaal op ingaan?

Organisaties zoeken nog uit hoe hybride werk er moet uitzien. Zulk werk gaat vooral over de flexibiliteit om te kiezen waar en wanneer je werkt. De meeste modellen die ik zie, proberen de grootste gemene deler te bepalen waaraan alle mensen zich dan moeten houden.

U verklaart me gek, maar ik denk dat individualisering van werk de toekomst is. Niet alleen de klant is uniek, ook de werknemer.

Maar wat als organisaties een stap verder gaan en een volledig werkmodel op maat van de medewerker ontwikkelen? De doelgroep wordt het individu. N wordt één. Elke medewerker die een specifieke behoefte, ambitie of talent heeft, kan naar de werkgever stappen en vragen om een unieke regeling. Willem Kloos schreef dat poëzie niets anders moest zijn dan de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Kan werk de allerindividueelste oplossing bieden voor de allerindividueelste behoefte? U verklaart me gek, maar ik denk dat individualisering van werk de toekomst is. Niet alleen de klant is uniek, ook de werknemer.

Laten we een beroemd voorbeeld nemen. In 1994 was Johan Cruijff de trainer van Barcelona’s Dream Team met in de spits het enfant terrible Romario. Als Braziliaan wilde Romario natuurlijk in februari in Rio de Janeiro zijn voor het carnaval. Hij vroeg Cruijff om een paar dagen meer vakantie zodat hij snel heen en weer kon vliegen naar Rio. Te gek voor woorden, de Clasico stond voor de deur. Meester-motivator Cruijff zag echter zijn kans: ‘Als je twee keer scoort tegen Real Madrid, krijg jij twee extra rustdagen zodat je naar Rio kan.' De uitslag is ondertussen geschiedenis. Barça vernederde Real met 5-0, met een hattrick van uitblinker Romario. Na zijn tweede goal wuifde Romario naar Cruijff en vroeg met een knipoog om zijn vervanging. ‘Mijn vliegtuig vertrekt over een uur.'

De individualisering van werk leidt tot betere financiële prestaties bij bedrijven, maar zonder goed hr-beleid voor iedereen loopt het verkeerd.

Vraag het elk zinnig mens: ‘Niet doen, dat leidt tot afgunst.' Misschien. Maar Cruijff gaf Romario wel vleugels die dag. En Barcelona won van Madrid. Iedereen tevreden. Ook de ploegmaats waren natuurlijk geen doetjes en wisten dat ze altijd met Cruijff konden praten. Dat zijn de kernlessen voor individuele afspraken met medewerkers. Zulke afspraken kunnen alleen als ze een voordeel inhouden voor zowel de organisatie als het individu. De individuele regeling wordt echt op maat van het individu gemaakt: wat kan en wat is nodig?

I-deals

Dat betekent dat niet iedereen automatisch recht heeft op dezelfde regeling. Nee, het signaleert dat de organisatie ervoor openstaat te luisteren naar unieke behoeften en wensen van andere medewerkers. Het grootste gevaar schuilt in gevoelens van onrechtvaardigheid en afgunst. Hoe voorkom je dat die het team ondermijnen?

In een nieuwe studie, net verschenen in het Journal of Management Studies, deden we onderzoek naar ‘i-deals’, individuele afspraken, in Belgische bedrijven. We ontdekten dat bedrijven die meer i-deals toestonden aan medewerkers na enkele jaren financieel beter presteerden, maar niet altijd. Alleen bij organisaties met een uitstekend hr-beleid voor alle medewerkers hadden i-deals dat positieve financiële effect.

Dit is het moment om volledige loopbaantrajecten op maat van medewerkers te ontwikkelen.

Waarom? Als alle medewerkers goed verzorgd werden, voelden ze zich meer gewaardeerd en rechtvaardig behandeld en hadden ze er geen probleem mee dat een aantal collega’s een unieke regeling had gekregen. Dat betekent dat individualisering van werk de toekomst is, maar dat u de basisprincipes niet uit het oog mag verliezen. Zonder goed hr-beleid voor iedereen loopt het verkeerd.