Het WK van de controverse en de underdog

Sporthistorici, salonfilosofen en sociologen hebben nog jaren een vette kluif aan het WK voetbal in Qatar. De 22ste editie, die de voorbije weken meer dan 4 miljard tv-kijkers trok, gaat de geschiedenis in als een van de controversieelste en beklijvendste sportevenementen.

Aan controverse geen gebrek. Naast de deplorabele werkomstandigheden, het hoge dodental onder de arbeidsmigranten en het gebrek aan respect voor de lgbtq+- en mensenrechten, waren er de decadente uitgaven voor sportinfrastructuur en de talloze aantijgingen van corruptie. Zelfs de meest gerenommeerde en scrupuleuze Britse pr-bureaus, met ongelimiteerde billable hours, wisten even niet waar eerst te beginnen dweilen om de niet-aflatende kritiek op de steenrijke oliestaat te pareren. Wie had durven te denken dat het belangrijkste toernooi van de FIFA, dat Zwitserse baken van transparantie en integriteit, zo veel backlash zou opleveren.

Dat de weg naar Qatar met Rolex-diplomatie is geplaveid, weten de zwaar onderbetaalde parlementsleden van het Europese halfrond maar al te goed. Insiders weten al jaren dat Audemars Piguet, Richard Mille en Patek Phillipe drie van de efficiëntste lobbyisten in de ‘Brussels Bubble' zijn.

Strijd om de geit

Het WK in Qatar stond al jaren te boek als de ultieme gelegenheid voor miljoenen voetbalfanaten om de strijd om de 'geit' voor eens en voor altijd te beslechten. Al jaren gaan supporters van Real Madrid en FC Barcelona in de clinch over wie van hun clubiconen het meeste recht heeft om de titel van Greatest Of All Time (G.O.A.T.) te claimen.