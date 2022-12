De Amerikaanse technologiespelers weten het wel: Europa haalt de top drie niet meer. Het wordt all hens aan dek om weer op het podium te klimmen.

Dat het tijdschrift Time Volodymyr Zelensky als Man of the Year op zijn cover zou plaatsen, was onvermijdelijk. Was dat verschrikkelijke conflict in Oekraïne er niet, dan had Time het trucje van 1982 misschien weer had bovengehaald, gok ik. In dat jaar brak het met de traditie een echte mens op de cover te zetten. De computer werd Machine of the Year. Tot grote ergernis van Steve Jobs, die er rotsvast van overtuigd was dat die eer hem te beurt zou vallen.

Het is best ironisch dat Time de computer op de cover zette, terwijl ze er zelf niet eens een hadden op de redactie. Het artikel was geschreven op een typemachine. Veertig jaar later zou het mij niet verbaasd hebben als Time OpenAI op de cover had gezet, met misschien een onderschrift als Intelligence of the Year. Zelfs al was het artikel wellicht niet geschreven door GPT3.

Volodymyr Zelensky prijkt op de cover van Time, maar in de wereld van de technologie is het duidelijk OpenAI.

OpenAI werd opgericht door onder anderen Elon Musk en de huidige CEO Sam Altman. Ook onze Vlaams-Amerikaanse AI-trots Pieter Abbeel was nauw betrokken als technische rechterhand. Ondertussen is OpenAI al lang geen Musk-bedrijf meer en is onder meer Microsoft een van de belangrijkste sponsors. Begin dit jaar ontketende OpenAI een ware revolutie met DALLE-2, dat beelden en video’s kan genereren op basis van een tekst. Met de recente introductie van ChatGPT lijkt het verschil tussen mens en machine nog sneller weg te smelten.

Onlangs ging ik samen met een aantal Europese bedrijfsleiders op bezoek bij Brad Smith, de voorzitter van Microsoft. Een bijzonder intelligente kerel die het softwarebedrijf begin deze eeuw redde, toen het in een hevig antitrustgevecht verwikkeld was. Twee dingen die hij vertelde hebben op mij een enorme indruk gemaakt.

2025

Het eerste was zijn opmerking ‘Many white collar jobs we thought would be replaced by algorithms by 2035, now probably will be much sooner. Probably by 2025’. Het is duidelijk dat bedrijven als Microsoft volop de kaart van AI trekken. Vandaar hun investering van 1 miljard dollar in OpenAI. Maar het toont wel aan waar de versnelling komt. De impact van automatisering op arbeiders zien we al 25 jaar. We hebben geleerd de combinatie van mens en robot te optimaliseren, maar de echte revolutie volgt de komende tien jaar, als we de enorme potentiële impact op bedienden merken.

You guys in Europe are not really on the podium any longer. Brad Smith Voorzitter Microsoft

Smiths tweede statement hakte er bij mij nog dieper in. Daarna hoorden we trouwens dezelfde stelling bij bijna alle andere spelers die we bezochten, waaronder Amazon en IBM. Dat we ons in Europa geen illusies moeten maken: ‘You guys are not really on the podium any longer.’ Of de VS of China een of twee staat, daarover wordt nog wel een robbertje gevochten, maar wij Europeanen hebben ons altijd stevig in het brons gezien.

Dit jaar kreeg ik almaar meer de feedback van Amerikaanse technologiespelers dat die wereld snel verandert. Keer op keer werd verwezen naar India, waar elk jaar meer dan 2,5 miljoen studenten afstuderen in STEM en waar de laatste jaren een enorme digitale en AI-revolutie bezig is.