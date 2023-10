Investeer in een assertiever handels- en exportbeleid

Managing director van A Seat At The Table

Rond de buitenlandse handelsreizen wordt in Franstalig België een sfeer gecreëerd als waren het overbodige snoepreisjes voor ministers die zich willen profileren en ondernemers die zich vervelen. Dat is allesbehalve terecht.

Een groepsfoto aan de Australische Sydney Harbour Bridge op X (Twitter) doet de gemoederen hoog oplopen in Franstalig België. Een relaxte Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) - kostuumvest over de schouder in een zomerse setting aan de andere kant van de wereld - oogde niet zo fraai terwijl de hoofdstad in rep en roer stond over de terreuraanslag op twee Zweedse voetbalsupporters. Ook de grootte van de delegatie schoot velen in het verkeerde keelgat.

Vorige week reisde een 300-tal Belgische bedrijfsleiders en politici, onder wie Vervoort, in het gezelschap van prinses Astrid naar Australië voor een vijfdaagse economische missie. De plaatsen voor zulke missies zijn gegeerd bij Belgische ondernemers, omdat de aanwezigheid van telgen van het koningshuis doorgaans meer deuren opent.

Het kostenplaatje van de missies en de buitensporige ecologische voetafdruk van onze ministers zijn voer voor discussie in de Franstalige pers. La Dernière Heure pakte onlangs uit met een overzicht van de internationale avonturen van de federale en regionale ministers. In de afgelopen legislatuur zijn de federale ministers samen meer dan 66 keer rond de wereld gevlogen. Goed voor 561 vluchten, over een afstand van 2,6 miljoen kilometer, 1,5 miljoen kilo CO2-uitstoot en een kostprijs van 34 miljoen euro. Premier Alexander De Croo (27 vluchten), minister van Defensie Ludivine Dedonder (40) en de ministers van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en Hadja Lahbib (60) moeten niet meteen hopen op een audiëntie bij klimaatactiviste Anuna De Wever.

Stuurlui aan wal

In Vlaanderen werd vorig jaar voor 479,7 miljard euro aan goederen geëxporteerd, goed voor 2 procent van de wereldwijde export.

Bepaalde stuurlui aan wal blijft het ontgaan dat België een exportland bij uitstek is. Onze welvaart is grotendeels afhankelijk van het succes van onze kmo’s en bedrijven in het buitenland. De export vertegenwoordigt 85 procent van ons bruto binnenlands product. Dat is dubbel zoveel als het gemiddelde in de eurozone. Een op de zes jobs hangt af van export. In Vlaanderen werd vorig jaar voor 479,7 miljard euro aan goederen geëxporteerd, goed voor 2 procent van de wereldwijde export. Vlaanderen bokst als kleine regio ver boven zijn gewicht, mede dankzij de inzet van FIT-medewerkers in alle uithoeken van de wereld.

Een groter Belgisch aandeel in de wereldhandel ligt binnen handbereik, maar vereist zowel federaal als regionaal een assertiever handels- en exportbeleid. De handelsmissies leveren vaak voortreffelijk werk, maar zien hun speelveld beperkt door een gebrek aan personeel op ambassades of door politieke gevoeligheden in België.

Het personeelsbestand van de economische departementen van de ambassades van onze buurlanden is vaak een veelvoud van de voltallige bezetting van ambassades in cruciale groeilanden. De Nederlandse, Duitse, Britse, Franse, Italiaanse en Amerikaanse diplomatieke missies hebben doorgaans meer politieke rugdekking en ondersteuning om opportuniteiten te zoeken voor hun bedrijfsleven. Bij hen heerst minder schroom om de diplomatieke cenakels in te schakelen ten voordele van de eigen economie.