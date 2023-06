Kiezen tussen brood en idealen

Als Duitsland de band met China doorknipt, pleegt het economisch zelfmoord. Verwacht van Berlijn dus niet snel een strakke of strenge lijn tegenover Peking.

Na de pandemie, de oorlog in Oekraïne en een opstootje over te veel invloed van China in een Hamburgse containerhaven worstelt de Duitse regering na anderhalf jaar nog altijd met haar houding tegenover China. Een sluitende strategie ligt niet op tafel. Het toont aan dat de letters in het coalitieverdrag en de uitvoering ervan twee verschillende zaken zijn.

Deze week is het Chinaweek in Berlijn. Een delegatie van de Chinese regering onder de leiding van premier Li Qiang was tot donderdag op bezoek bij de Duitse Bondsregering. Voor de eerste keer sinds de pandemie, voor het eerst sinds de invasie van Rusland in Oekraïne. De jongste bijeenkomst op dit niveau vond plaats onder leiding van Angela Merkel, toen het net onderhandelde investeringsakkoord tussen de EU en China werd gevierd. Er waait nu een andere wind.

Geen land in het Westen hangt economisch sterker af van China dan Duitsland.

Sinds de oorlog in Oekraïne neemt de druk op de Duitse regering toe om meer afstand te nemen van China. Niet alleen vanuit het Witte Huis, ook vanuit de EU, die een eigen Chinastrategie voorstelde. Maar Duitsland aarzelt, omdat geen enkel land in het Westen economisch sterker afhangt van China dan Duitsland. Neem je de export en de import samen, dan is China de grootste handelspartner van Duitsland. Zonder China was de Duitse automobielindustrie jaren geleden verdwenen. En niet alleen de automobielindustrie. De hele Duitse maakindustrie heeft de afgelopen jaren enorm van China geprofiteerd. De Chinafactor heeft de de-industrialisering, die de politiek in het verleden wilde, uitgesteld.

Lange tijd waren de belangen van de economische relaties wederkerig. Duitsland maakte met deels in China geproduceerde ‘Made in Germany’-producten de economische opmars van China mogelijk. China kreeg daarbij een goed kijkje in de keuken. De Duitse exportmotor draaide op volle toeren.

Rivaal

Inmiddels is het evenwicht verdwenen, ten nadele van Duitsland. China is nu een rivaal en in sommige sectoren - zoals hightech, maar ook in elektrische auto’s - is het Duitsland voorbijgegaan. Duitsland ziet zijn export naar China slinken - dit jaar 6 procent van de totale export in plaats van 8 procent, zoals voor de pandemie. Dat maakt het voortbestaan van de Duitse industrie moeilijker.

Voor vrijheid kiezen is makkelijker als je er niet armer van wordt.

Ook is Duitsland sterk afhankelijk van import uit China. Zonder China geen batterijen of zonnepanelen en geen grondstoffen voor medicijnen. Zonder China geen groene transitie. Meer dan de helft van het lithium, nikkel of kobalt komt uit China, net als driekwart van de batterijen en de zonnepanelen.

De band met China doorknippen komt voor Duitsland neer op economische zelfmoord. Daarom zal een strakke of strenge lijn tegenover Peking niet snel uit Duitsland komen. Eerder zal Duitsland het voorbeeld volgen van Siemens. Dat kondigde begin deze maand een dubbele strategie aan. Het gaat nog eens fors investeren in de stad Chengdu om tegemoet te komen aan de hoge vraag naar automatiseringstechniek in China en het bouwt een nieuwe fabriek in Singapore om de rest van Azië te bedienen.