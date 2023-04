Kijk naar efficiëntere uitgaven, niet naar meer belastingen

Onze overheden kunnen een hogere kwaliteit van beleid leveren met lagere uitgaven, zoals in de meeste andere Europese landen.

Na een nachtelijke onderhandeling kon de federale regering onlangs de begrotingscontrole afronden. Ze kwam tot een groter dan verwachte budgettaire inspanning, al blijft een inspanning van 0,3 procent van het bruto binnenlands product bijna verwaarloosbaar op een begrotingstekort van meer dan 5 procent van het bbp. De verwachtingen waren dan ook wel heel laaggespannen. De komende jaren zijn veel grotere inspanningen nodig.

Vorig weekend gaf vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) aan dat eventuele volgende inspanningen moeten komen van extra belastinginkomsten. Behalve de PS zitten ook andere linkse partijen op die golflengte. Daarbij verliezen ze de realiteit van onze overheidsuitgaven uit het oog.

België heeft na Frankrijk de hoogste overheidsuitgaven van Europa. Door de vergrijzing zullen de uitgaven voor de pensioenen en de zorg de komende decennia bij ons duidelijk meer stijgen dan in Frankrijk. Als we niet ingrijpen, snellen we Frankrijk voorbij in totale overheidsuitgaven.

Indicatoren

Hoge overheidsuitgaven zijn op zich geen probleem. Het hangt af van wat daar tegenover staat. Met de tweede hoogste overheidsuitgaven van Europa krijgen we in België niet het tweede beste beleid. De kwaliteit van dat beleid valt niet rechtstreeks te meten. Bij Voka doen we dat aan de hand van 57 indicatoren, gaande van bedrijfseconomische over sociale indicatoren tot maatstaven van de kwaliteit van de gezondheidszorg en de infrastructuur. Op basis daarvan staat België voor algemene kwaliteit van het beleid pas op een 17de plaats in Europa. In België betalen we topprijzen voor middelmatig beleid.

Liefst 15 Europese landen leveren dezelfde of een hogere kwaliteit van beleid voor dezelfde of lagere overheidsuitgaven. De kwaliteit van het beleid ligt in de Scandinavische landen duidelijk hoger dan in België, terwijl de overheidsuitgaven er gemiddeld 5 procent van het bbp lager liggen. Op Belgisch niveau komt dat overeen met zowat 30 miljard aan uitgaven.

Tegen die achtergrond is het bizar om in het kader van de opkuis van de overheidsfinanciën te pleiten voor extra belastingen. Mochten we het begrotingstekort op die manier willen dichtrijden, dan gaan we met ruime voorsprong naar de hoogste belastingdruk in Europa.