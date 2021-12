Kijk omhoog naar de sterren

Een miniscuul virus toont aan dat onze zoektocht naar zekerheid geplaveid is met onzekerheid.

Als je op oudejaarsavond naar de sterrenhemel tuurt, wachtend op de eerste vuurwerkpijl die het nieuwe jaar inluidt, sta dan even stil bij die zwarte weidsheid. Beeld je in hoe de nacht eeuwen geleden al de nieuwsgierigheid van de mens prikkelde. Hoe die probeerde antwoorden te vinden op vragen die nog altijd elk kind stelt. Waarom verandert de maan van vorm en veranderen de sterren van plaats? Door nauwkeurig te beschrijven wat men zag, ontdekte men patronen door de tijd heen. De Griekse wiskundige en filosoof Thales van Milete voorspelde zo de zonsverduistering van 585 voor Christus, waardoor de mythologie een stevige deuk kreeg en de wetenschap in opmars kwam om de wereld rond ons te helpen begrijpen.

Wiskunde werd de taal om het universum in formules te gieten, terwijl fysici onvermoeibaar zoeken naar het waarom achter deze wetmatigheden. Zo komen we via Newton en zijn appel uit bij de James Webb-telescoop, die op kerstdag in de ruimte werd geschoten en nu boven ons hoofd op weg is naar zijn voorziene baan om de zon. Hij zal het 13,5 miljard jaar oude licht van de eerste sterren zoeken waarmee we ons heelal nog beter zullen begrijpen. Nu is het nog even nagelbijtend afwachten of de indrukwekkende origami binnenin exact uitgevouwen geraakt.

Ergens lijkt het bijna onbegrijpelijk: we zijn zo goed in het ontrafelen van de mysteries van ons universum, terwijl een minuscuul virus ons steeds weer verschalkt.

Als alles goed gaat, vindt de telescoop misschien ook wel een bewijs van buitenaards leven. De Amerikaanse astronoom Carl Sagan heeft alvast in 1977 een poging ondernomen om de mens en zijn kunnen te beschrijven. Een tijdscapsule bestaande uit een gouden grammofoonplaat werd bevestigd aan de Voyager I en II-ruimtesondes die Jupiter en Saturnus gingen bestuderen, maar veel meer deden dan dat. De ruimtetuigen zijn intussen aan de zwaartekracht van onze zon ontsnapt en hebben ons Melkwegstelsel verlaten.

De voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter noemde de Golden Record een geschenk van een kleine, afgelegen wereld, een teken van onze geluiden, onze wetenschap, ons beeld, onze muziek, onze gedachten en onze gevoelens om onze tijd te overleven om in die van de buitenaardsen voort te kunnen leven. Natuurlijk zijn de sondes zelf ook een prachtig bewijs van menselijk vernuft. Zij bezorgen ons nog altijd informatie via NASA’s Deep Space Network, wat in het beste geval lukt tot 2036.

Houvast in de tijd

Ergens lijkt het bijna onbegrijpelijk: we zijn zo goed in het ontrafelen van de mysteries van het universum, terwijl een minuscuul virus ons steeds weer verschalkt. Het toont nog maar eens dat onze zoektocht naar zekerheden altijd geplaveid zal zijn met onzekerheden. Maar in plaats van ons te verliezen in die van het hier en nu proberen we beter houvast te vinden in de tijd die altijd raad brengt.

Het is opnieuw die sterrenhemel die ons een middel bracht om tijd te meten en onze geschiedenis te bestuderen. Zo zien we terugkerende fenomenen die zich niet zomaar in een formule laten vangen, zoals het opduiken en weer verdwijnen van pandemieën, iets waarvan de wereld niet gespaard zal blijven. Wat ons met het coronavirus nog allemaal te wachten staat, kan helaas niemand met zekerheid zeggen. Toch mogen we hoop koesteren en het zekere voor het onzekere nemen: ook deze pandemie gaat voorbij.