Kom uit die bubbel

Er komen turbulente tijden aan. Onze bubbelcultuur is een hinderpaal om ons daartegen te wapenen.

Het is u wellicht al overkomen. U keek reikhalzend uit naar een ontmoeting of een samenwerking met een individu of organisatie waarvan u hoge verwachtingen koesterde, maar na de eerste contacten moest u uw enthousiasme scherp bijstellen.

Een lunch met een illustere captain of industry, een pitch aan het bestuur van een invloedrijk investeringsfonds, een brainstorm met de wonderboys van een managementconsultingbureau of een samenwerking met een internationaal gerenommeerde speler in uw sector.

Ik sta dagelijks versteld van hoeveel invloedrijke spelers nauwelijks of nooit buiten hun eigen schutkring kijken of bewegen.

U dacht omver geblazen te zullen worden door de verzamelde expertise en excellentie in de zaal, maar u kwam van een kale reis terug. Teleurgesteld door het gebrek aan verfrissende ideeën, daadkracht en ambitie van uw sparringpartners. In plaats van boeiende inzichten en waardevolle kritische feedback werd u getrakteerd op nietszeggende gemeenplaatsen, banale oneliners en gedateerde businessmodellen. Niets dat u nog geen tientallen keren hebt gehoord op uw favoriete podcast of aan de lijve hebt ondervonden in uw dagelijkse avonturen.

De klassieke fout van starters en ondernemers is aansluiting te zoeken bij de meest gezaghebbende figuren en organisaties in hun specifieke sector in plaats van nieuwe ideeën, inzichten en samenwerkingsbanden op te zoeken in diverse ecosystemen.

Troeven

Ondanks al zijn gebreken blijft ons land een van de meest welvarende regio's. Talloze opportuniteiten, toonaangevende bedrijven en innovatieve spelers geven onze buurlanden het nakijken. Onze belangrijkste troeven - onze centrale ligging in Europa, een hoogopgeleide beroepsbevolking en een leidende rol in onderzoek en ontwikkeling - worden nog te weinig uitgespeeld.

Ambitie, nieuwsgierigheid en verwondering liggen aan de basis van elke vorm van innovatie. Om van België weer een van de disruptiefste en innovatiefste economieën te maken moeten we niet alleen focussen op institutionele hervormingen, maar ook op een mentaliteitswijziging. Overheden, bedrijven en individuen die zich willen wapenen tegen de turbulente tijden die we ongetwijfeld tegemoet gaan, maken het best komaf met onze bubbelcultuur.

Wie hier vandaag, morgen of over vijf jaar naar het nieuwjaarsfeestje van een werkgeversorganisatie, overheidsinstelling of universiteit gaat, weet bij voorbaat wie de genodigde gasten en organisaties zijn, zonder ook maar één blik op de aanwezigheidslijst te moeten werpen.

Wie binnenshuis een brainstorm organiseert, weet vooraf al de invalshoeken, bezwaren en oplossingen die geformuleerd zullen worden. Wie naar het jaarlijkse event of de conferentie van een multinational of federatie gaat, kan met enige precisie de sprekers en de thema's voorspellen.

Omringen

We omringen onszelf graag met dezelfde mensen, met dezelfde achtergrond en ideeën, die dezelfde kringen en ecosystemen frequenteren. Terwijl we onszelf afvragen waarom onze sector, organisatie, bedrijf, product, diensten of maatschappelijk verhaal zo weinig ingang vinden bij andere geledingen van de samenleving.

Ik sta dagelijks versteld van hoeveel invloedrijke spelers nauwelijks of nooit buiten de eigen schutkring kijken of bewegen. Terwijl convergentie, kruisbestuiving of clash met verschillende - al dan niet professionele - omgevingen en individuen de katalysator kunnen zijn van talloze nieuwe opportuniteiten, ideeën, projecten, producten of inzichten die hun organisatie naar nieuwe hoogtes kunnen stuwen.

Ondernemingen die jarenlang met dezelfde specifieke uitdagingen worstelen hebben vaak niet door dat ze te veel in hun eigen comfortzone opereren.

Ondernemingen die jarenlang met dezelfde specifieke uitdagingen worstelen, hebben vaak niet door dat ze te veel in hun eigen comfortzone (lees: ecosysteem) opereren en nauwelijks buiten de lijntjes durven te kleuren. Het hoeft niet te verwonderen dat zoveel jonge gedreven talenten de gevestigde namen almaar vaker links laten liggen.

In haar boek 'Superhubs' (2017) vergelijkt Sandra Navidi, de Amerikaans-Duitse bestsellerauteur en voormalige rechterhand van 'Dr. Doom' Nouriel Roubini, de netwerken achter het internationale financiële systeem met het menselijk brein. Hoe meer verbindingen bepaalde spelers - de superhubs - met elkaar leggen, hoe groter hun invloed op Wall Street wordt. Hoe meer nieuwe verbindingen een brein aanmaakt door nieuwe ervaringen op te doen, hoe gezonder het brein wordt en hoe hoger de kans op overleven.