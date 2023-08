Koranverbrandingen, een nieuw slagveld in de cultuurstrijd

In Zweden, Denemarken en Nederland worden exemplaren van de Koran verbrand of verscheurd. Vrijheid van meningsuiting is daarbij een schaamlapje om goedkope provocatie te verhullen.

De omgang met de Koran lijkt uit te groeien tot een nieuw slagveld in de Europese cultuurstrijd. Het heilige boek van de moslims ligt onder vuur. Letterlijk dan. In Zweden en Denemarken staken actievoerders de voorbije weken al meerdere exemplaren met veel misbaar in brand. In Nederland werd een koran verscheurd vlak voor de Turkse ambassade in Den Haag.

De daders zijn vaak de usual suspects. Op een enkele Iraakse vluchteling met een schimmig verleden na zijn ze allemaal afkomstig uit extreemrechtse kringen. In Nederland ging het om de voorman van Pegida, dat naar eigen zeggen strijdt tegen de 'islamisering van het Avondland'. In Denemarken om de partij Stram Kurs (Harde Koers), waarvan de leider Rasmus Paludan in 2019 zei: 'Het zou natuurlijk het mooiste zijn als geen enkele moslim overblijft op onze dierbare aarde.'

De reacties op die schendingen van het heilige boek waren gemakkelijk te voorspellen. Woedende menigten bestormden ambassades, islamitische tegenbetogers gooiden met stenen en de niveaus van terreurdreiging werden opgeschaald. Filmpjes van brandende korans en opgehitste tegenbetogers gingen viraal op sociale media. Ongenuanceerde virtuele chips die het ultieme bewijs moeten leveren dat de ‘achterlijke islam’ en het ‘verlichte Europa’ twee onverenigbare tegenpolen zijn.

Missie geslaagd. Op korte termijn dan toch.

Toegegeven, er valt heel wat aan te merken op de Koran. Het is een boek met tal van discutabele passages. Vrouwen hebben onder meer een man nodig als hoeder die hen zelfs mag tuchtigen, hun getuigenis voor een rechtbank is slechts de helft waard van die van een man en bij erfenissen krijgen ze minder dan hun broers. Weinig feminisme verloren aan zulke zienswijzen. Ook andersgeaarden komen er bekaaid vanaf.

Wie geen utopia van een islamvrij Europa nastreeft, kijkt verder dan de enge interpretatie die de meest fundamentalistische stromingen aan de Koran geven.

Maar is dat niet logisch voor een boek dat grotendeels werd geschreven in de 7de eeuw? Dat is niet anders voor de, weliswaar oudere, Bijbel en Thora, waarin vrouwen vaak als onderdanig en zelfs onrein worden geportretteerd. Wie met een kritische hedendaagse bril de grote verlichtingsdenkers als Rousseau, Kant en Voltaire leest, stuit daar op heel wat misogynie en onversneden racisme. Gaan we die ook allemaal op de grote brandstapel van de geschiedenis gooien?

Vrijheid van meningsuiting noemen de Koranverbranders het, maar dat is slechts een schaamlapje om goedkope provocatie te verhullen. Wie geen utopia van een islamvrij Europa nastreeft, maar echt wil nadenken over een samengaan van twee verschillende denkstromingen, kijkt verder dan de enge interpretatie die de meest fundamentalistische stromingen aan de Koran geven.

Naar de Duitse Seyran Ates en de Franse Kahina Bahloul bijvoorbeeld, twee vrouwelijke imams die de islam willen ‘terugeisen van de fundamentalisten’. Zij en andere vrouwen willen de discussie over de Koran opentrekken nadat reactionaire denkers en een gebrek aan intellectuele vrijheid die eeuwenlang hebben gedomineerd. Zo tonen ze aan dat de hoofddoek geen religieus voorschrift is, maar simpelweg een poging van politieke leiders om controle te krijgen over het vrouwenlichaam.

Beide imams werden al meermaals bedreigd vanuit moslimfundamentalistische hoek. Koranschendingen zijn koren op de molen van hun tegenstanders. Ze ‘bewijzen’ dat het Westen het heilig schrift van de moslims, en daarbij ook de moslims zelf, als minderwaardig ziet.