Laat de bedrijfsinvesteringen niet stilvallen

Hoewel onze economie nog voor een aantal onzekere maanden staat, ziet het er meer en meer naar uit dat de acute fase van de huidige inflatiecrisis nog relatief zal meevallen. De stevige daling van heel wat grondstoffenprijzen, de Europese gasprijzen inbegrepen, suggereert dat de inflatie dit jaar duidelijk zal afkoelen. Tegen die achtergrond gaan de meeste economische voorspellers ervan uit dat de Belgische economie deze winter net wel of net niet in recessie gaat. Zonder nieuwe verrassingen zou de economische terugval hoe dan ook beperkt blijven. Dat betekent evenwel niet dat er niets aan de hand is. Het risico dat onze economie in de huidige periode belangrijke structurele schade oploopt, blijft zeer reëel.