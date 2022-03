Laat democratie geen intermezzo worden

Hoe we aan politiek doen, moet veranderen om de democratie te behoeden. Verantwoordelijkheid moet weer centraal komen te staan.

De val van de Berlijnse muur moest het einde van de geschiedenis inluiden en de suprematie van de liberale democratie betonneren. Maar niets is dwazer dan het idealisme dat de aard van de mens miskent ten voordele van een immer onzekere toekomst. Zo schrijft de Romeinse historicus Titus Livius in zijn monumentaal werk ‘Ab urbe condita’ over de oorlog tegen Hannibal dat het de aard is van de mens om, in tijden van vreugde, te weigeren naar argumenten te luisteren die de holheid van die vreugde aantonen.

De invasie van Oekraïne toont aan dat we de liberale democratie innig moeten koesteren en beschermen. En toch gebeurt net het omgekeerde.

Democratie zal nooit een verworven goed zijn waarbij we er nonchalant van mogen uitgaan dat het de tand des tijds zal doorstaan. Elke generatie zal er opnieuw van moeten worden overtuigd dat het de beste bestuursvorm is waarin de vrijheid en de veiligheid van elk individu maximaal wordt gegarandeerd.

Ook voor de Franse denker Alexis de Tocqueville is de centrale rol van de kritische burger van fundamenteel belang. Door zichzelf op te leiden, door deel te nemen aan het publieke leven en door de verantwoordelijkheden te nemen die bij burgerschap horen onderscheidt de democraat zich van de onderdaan. In een natie die vrij wil zijn, is de burger de ultieme garantie voor vrijheid. Ieder van ons staat garant voor vrijheid en democratie. Democratieën zijn vandaag erg ziek in het zogenaamde Vrije Westen, terwijl we zien dat elders nog vrouwen en mannen hun leven riskeren om net dat te bekomen waarmee wij zo achteloos omgaan. We zien het in Oekraïne, Hong Kong, Egypte, Algerije, Rusland en andere landen waar vrijheid niet of niet meer gegarandeerd is.

Beproefde moraal

De invasie van Oekraïne gaat over veel meer dan louter een geopolitieke kwestie van machtsverhoudingen en geostrategisch eigenbelang. Het is in eerste instantie de bloedige negatie van alles waarvoor de liberale democratie staat. Als er ooit hoop was dat Poetin zich zou schikken naar de internationale tijdsgeest, dan is die nu definitief vervlogen. De Russische president koos voor de beproefde moraal van de oude wereld: macht is recht. Het conflict toont aan dat we de liberale democratie innig moeten koesteren en beschermen. En toch gebeurt net het omgekeerde.

De gestage ontrafeling van de democratie is het resultaat van 16 opeenvolgende jaren van achteruitgang van vrijheid en veiligheid in de wereld. 60 landen lieten het afgelopen jaar een significante regressie optekenen, terwijl slechts 25 landen er democratisch op vooruit zijn gegaan. Volgens Freedom House leeft 38 procent van de wereldwijde bevolking in niet-vrije landen, het hoogste percentage sinds 1997. Slechts 20 procent van de wereldbevolking woont in een vrije samenleving. Die evolutie is niet alleen te wijten aan de succesvolle opkomst van autoritaire machten zoals Rusland en China, maar ook aan de steile opkomst van populisme, illiberaliteit en etnisch nationalisme die liberale democratieën zoals de VS, Frankrijk, Italië, Hongarije en India van binnenuit uitvreten. Ook de ontevredenheid over de kwaliteit van de output van de overheid in bepaalde democratieën speelt een belangrijke rol.

Betonrot

Democratische procedures zijn onontbeerlijk voor het voortbestaan van een democratie, maar ze volstaan niet. In ‘Ill winds’ definieert de Amerikaanse politicoloog Larry Diamonds zeven oorzaken voor de snelle recessie van liberale democratieën: de betonrot in de politieke instellingen die machtsmisbruik moeten beteugelen, het darwiniaans karakter van de globalisering die de samenleving indeelt in economische winnaars en verliezers, de massale verspreiding van desinformatie via sociale media, de vervreemding van de burger wiens vertrouwen in het systeem smelt als sneeuw voor de zon, de veelzeggende afname van zelfvertrouwen in het Westen, de herwonnen assertiviteit van autocratische regimes in de wereld en als klap op de vuurpijl de pandemie.

Als we willen vermijden dat de liberale democratie niet meer dan een zoveelste intermezzo wordt in de wereldgeschiedenis moeten we nu investeren in de democraten van morgen en ingrijpen in de manier waarop we aan politiek doen, door verantwoordelijkheid weer centraal te plaatsen.