Laten we werk maken van gerichte migratie

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

België moet beter werk maken van gerichte migratie. We zullen het nodig hebben.

Kent u de voornamen van de vorige vier Belgische ministers van Financiën? Ik fris even uw geheugen op: Alexander, Johan, Koen en Steven. Kent u de voornamen van de vorige vier Britse ministers van Financiën? Ze passeerden nogal snel de revue. Laat me helpen. Kwasi, Nadhim, Rishi, Sajid. Ik hoef u niet uit te leggen wat het verschil is.

Rishi Sunak is nu ook de eerste Britse premier met Indiase roots. Dat is geen toeval. Op de sociale media reageerde N-VA-voorzitter Bart De Wever verongelijkt op media die dat feit minimaliseerden. ‘Trickle down diversity doesn’t work’ titelde het artikel van The Guardian dat De Wever citeerde. 'Het helpt diversiteit niet als alleen de top van de organisatie een minderheidsachtergrond heeft', stelde het.

In het Verenigd Koninkrijk slagen mensen met een migratieachtergrond er beter in de toplagen van de samenleving te bereiken dan in de meeste Europese landen.

De Wever schoot die stelling af. Als een rechtse partij de eerste Britse premier uit een etnische minderheidsgroep levert, mag dat blijkbaar niet gezien worden als vooruitgang, merkte hij op. Hij heeft gelijk. Dat Sunak eerste minister is geworden, dat de vorige vier ministers van Financiën een migratieachtergrond hebben en dat in de vorige regering geen topministerpost naar een witte man ging, zegt iets over het Verenigd Koninkrijk. Noem het trickle-updiversiteit.

In het VK slagen mensen met een migratieachtergrond er beter in de toplagen van de samenleving te bereiken dan in de meeste Europese landen. Ja, ondanks de brexit en het luide verzet tegen migratie. Natuurlijk is racisme en discriminatie er nog steeds een levensgroot probleem, net als bij ons, maar mensen groeien gemakkelijker door en hun maatschappelijke representatie verbetert. Bankiers, CEO’s, advocaten of rectoren van niet-Britse origine zijn de gewoonste zaak van de wereld. Het opvallendste aan de diverse regering was dat er helemaal geen ophef over was.

Silicon Valley

We verschuiven onze blik naar de andere kant van de oceaan, naar Silicon Valley. Wat hebben de CEO’s van Microsoft, Twitter, Google, Adobe en IBM gemeen? Als ik hun namen geef, hoeft u het antwoord niet te zoeken: Satya Nadella, Parag Agrawal, Sundar Pichai, Shantanu Narayen, Arvind Krishna. 6 procent van de werknemers in Silicon Valley heeft Indiase roots. 70 procent van de H-1B-werkvisa voor buitenlanders gaat naar Indiase software-ingenieurs en 40 procent van alle ingenieurs in een stad als Seattle zijn geboren in India.

Opnieuw zijn de CEO’s geen toeval. Het is trickle-updiversiteit, het resultaat van een gericht en selectief migratiebeleid in de Verenigde Staten sinds de jaren 60. Studenten uit India zijn uitstekend opgeleid in STEM-disciplines (we­ten­schap, tech­no­lo­gie, en­gi­nee­ring en wis­kun­de). Amerikaanse businessscholen die zich baseren op ingangsexamens kunnen alleen nog de hoogst scorende Indiase studenten toelaten, want met de normale toegangsscores zou de volledige klas uit superopgeleide Indiase studenten bestaan.

Vreemd genoeg lijken weinig mensen voorstander van meer buitenlandse studenten. Dat is jammer, want dat is een van de meest geschikte manieren om gerichte migratie te sturen.

Mijn punt? Laten we in België beter werk maken van gerichte migratie, want we zullen het nodig hebben. Dat ik voorstander ben van gerichte migratie zal u niet verbazen. Als Australische inwijkeling ben ik zelf zo’n economisch migrant. Uit de net gepubliceerde Randstadstudie over migratie blijkt dat Belgen vrij positief denken over economische migratie. 60 procent van de respondenten zeggen dat ze tekorten op de arbeidsmarkt een goede reden voor migratie vinden.

Vreemd genoeg lijken weinig mensen voorstander van meer buitenlandse studenten. Dat is jammer, want dat is een van de meest geschikte manieren om gerichte migratie te sturen. Wereldwijd is een competitie tussen naties aan de gang om de beste studenten aan te trekken, waar ze ook vandaan komen. Studenten komen niet alleen voor de opleiding, maar ook om na hun studies een loopbaan uit te bouwen.