Leerling-tovenaar schaadt Ecolo

Margaux De Ré, de voorzitster van de commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten in het Brussels Parlement, tast als een leerling-tovenaar de geloofwaardigheid van Ecolo aan.

Onlangs besliste de Internationale Atletiekfederatie dat transgenders in aparte categorieën moeten lopen. Mannen die van geslacht veranderd zijn, mogen dus niet meer deelnemen aan dezelfde wedstrijden als biologisch geboren vrouwen, omdat ze fysieke voordelen hebben waardoor de sportieve strijd niet meer gelijk is.

In de denkwereld van Ecolo-parlementslid Margaux De Ré bestaat geen biologisch verschil tussen mannen en vrouwen.

Valerie Glatigny (MR), minister van Sport in de regering van de Franse gemeenschap, liet weten dat ze de atletiekbond van die beslissing op de hoogte zou brengen. Niet meer dan logisch, omdat ook in andere landen vrouwelijke atleten klagen dat mannen die zich vrouw verklaren de competitie vervalsen.

Maar dat was niet naar de zin van Margaux De Ré (Ecolo), de voorzitster van de commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten in het Brussels Parlement. Zij haalde op sociale media uit naar de minister. ‘Nee, nee, nee’, klonk het, sport moet tot elke prijs inclusief zijn. Volgens De Ré worden sportprestaties bevorderd door wat men leert op sociaal en cultureel vlak. Dat jongens sneller lopen dan meisjes komt, ‘omdat ze dat wordt verteld sinds ze klein waren'. Aan jongens wordt een ‘mannelijk model’ voorgehouden.

Glibberige wegen

Alsof dat terrein niet glad genoeg was, begaf De Ré zich op nog glibberiger wegen. Sommige transvrouwen winnen wedstrijden, stelde ze, andere niet. Dat is geen reden om hen uit te sluiten. ‘Men zou het niet in zijn hoofd halen om zwarte atleten uit te sluiten, omdat ze betere resultaten halen!'

Op die vergelijking kwamen veel negatieve reacties. Men vond de redenering van De Ré racistisch, omdat ze zwarten leek gelijk te schakelen met transgenders. De Ré erkende haar vergissing, die volgens haar te wijten was aan haar nog niet voltooide ‘deconstructie’. Daarmee bedoelt men in het Franstalige jargon dat iemand zich probeert te ontdoen van de aloude westerse en koloniale kijk op de realiteit.

In de denkwereld van De Ré, die geïnspireerd is door radicale Franse feministen, bestaat geen biologisch verschil tussen mannen en vrouwen. Dat is grotendeels bepaald door opvoeding en cultuur. Met het doorbreken van het traditioneel machistische rolpatroon zou de gelijkheid tussen jongens en meisjes op alle gebied totaal zijn.

Dat zijn van de pot gerukte standpunten zonder een wetenschappelijk fundament maar met een ideologische basis.

Bruce Reimer

Vreemd toch hoe de geschiedenis, ook die van slechte ideeën, zich herhaalt. In de jaren 70 maakte de Amerikaanse psycholoog John Money furore in progressieve kringen met zijn stelling dat het verschil tussen jongens en meisjes eerder door de omgeving dan door de natuur werd bepaald. Hij paste zijn theorieën toe op Bruce Reimer, een jongen die zijn penis verloren had bij een operatie. Reimer werd door Money gevolgd en als een meisje opgevoed. Reimer kwam in een uitzichtloze depressie terecht en pleegde zelfmoord.

Ecolo-oudgediende Isabelle Durant waarschuwde er een tijd geleden al voor dat haar partij steeds meer sectaire trekken vertoont.

Deze kwalijke evolutie is het gevolg van het ideologische opbod dat een gezonde debatcultuur heeft verdrongen. In zelfverklaarde progressieve kringen worden opvattingen op het gevoelige vlak van identiteit en gender almaar radicaler. Naar wie bedenkingen formuleert, wordt principieel niet geluisterd. Zo kan het dus dat het erkennen van biologische verschillen tussen mannen, vrouwen en transgenders als reactionair wordt afgedaan.

Het maakt de positie van iemand als De Ré onaantastbaar, hoe los het zand ook is waarop haar overtuigingen steunen. Opvallend is dat meer dan 800 mensen haar betwiste tweets liketen, en vooral dat ze door haar partij niet werd teruggefloten. Ecolo-oudgediende en ex-minister Isabelle Durant waarschuwde er een tijd geleden al voor dat haar partij meer en meer sectaire trekken vertoont.