Mediterraans massagraf

Managing director van A Seat At The Table

Dat er nauwelijks commotie ontstaat over een van de dodelijkste rampen in de recente Europese geschiedenis is een teken aan de wand. Fort Europa is een feit.

Lang vervlogen zijn de tijden dat onnoemelijke menselijke tragedies zoals de schipbreuk bij Lampedusa of de beelden van het levenloze lichaampje van Alan Kurdi op een Turks strand een schokgolf van verontwaardiging door Europa jaagden. Het nieuws dat afgelopen woensdag vermoedelijk meer dan 600 bootvluchtelingen het leven hebben gelaten bij een mislukte pushbackoperatie van de Griekse kustwacht veroorzaakte amper een rimpeling in het publieke debat.

Over de ware toedracht van een van de dodelijkste incidenten in Europa van de afgelopen decennia lopen de verklaringen ver uiteen. Volgens de lokale autoriteiten zou bij een reddingsoperatie voor de kust van het schiereiland Peloponnesos nabij de stad Pylos een boot met honderden vluchtelingen en migranten gekapseisd zijn kort na de aankomst van de Griekse kustwacht. De opvarenden zouden enkele uren voordien alle hulp geweigerd hebben en verkozen hebben hun tocht naar Italië voort te zetten.

Hoelang kan de EU nog wegkijken van de dodelijke pushbacks van het Frontex-agentschap aan de Europese buitengrenzen?

Die versie van de feiten wordt fel gecontesteerd door lokale ngo’s die in telefonisch contact stonden met de schipbreukelingen en door internationale nieuwsmedia die satellietbeelden van de rampplek lieten analyseren. Volgens getuigenissen van enkele overlevenden zou het schip pas gekapseisd zijn kort nadat de Griekse kustwacht er een sleeptouw aan had vastgemaakt. Een standaardprocedure bij de controversiële pushbacks van het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex.

Alles wijst erop dat de Griekse kustwacht heeft gelogen over haar interventie. In 2022 werd Griekenland nog veroordeeld voor het Europese Hof van de Rechten van de Mens voor de dodelijke afloop van een mislukte pushback voor het eiland Farmakonisi in 2014. Dat de overlevenden van de noodlottige Pylos-schipbreuk worden vastgehouden in een zwaarbewaakt vluchtelingenkamp in Malakasa en hen alle contact met de buitenwereld wordt ontzegd, roept alleen meer vragen op.

Victorie

De ramp komt zeer ongelegen voor de Europese tenoren die de afgelopen week victorie kraaiden over de nieuwe EU-migratiedeal. Na acht jaar onderhandelen bereikten de lidstaten eindelijk een akkoord over een nieuwe verdeelsleutel voor asielzoekers en significante hervormingen in het Europese asielbeleid.

De deal voorziet in strengere procedures voor asielaanvragen aan de Europese buitengrenzen en plaatsing in gesloten detentiecentra voor asielzoekers die weinig kans maken als vluchteling erkend te worden. Daarnaast bevat het akkoord een solidariteitsmechanisme om asielzoekers te spreiden over de lidstaten. Landen die de dans willen ontspringen kunnen opteren voor een afkoopsom van 20.000 euro per asielzoeker die ze weigeren op te nemen.

Het spreekt voor zich dat het Europese niveau en de individuele lidstaten zelf invulling mogen geven aan hun asielbeleid. De vraag is tegen welke prijs.

Het sluitstuk van de migratiedeal is een reeks nieuwe samenwerkingsakkoorden met autocratische regimes in Noord-Afrika. Terwijl Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken, afgelopen week op de koffie ging bij zijn Egyptische ambtsgenoot Sameh Shoukry, bezocht de Europese Commissievoorzitster Ursula von der Leyen samen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni en de Nederlandse minister-president Mark Rutte de Tunesische president Said Kais. Beide dictatoriale regimes kunnen de komende jaren rekenen op aanzienlijke Europese geldinjecties in ruil voor het bekampen van illegale migratiestromen op de Middellandse Zee.

De vluchtelingencrisis van 2015 en de populistische golf die erop volgde, sloegen de bodem uit het draagvlak voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen in onze contreien. Het spreekt voor zich dat het Europese niveau en de individuele lidstaten zelf invulling mogen geven aan hun asielbeleid. De vraag is tegen welke prijs.