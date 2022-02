Mismeesterde islam

Minister van Justitie Van Quickenborne wil een ‘nieuw, modern en jong orgaan’ voor de vertegenwoordiging van de islam in ons land. What's in a name?

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) start de procedure op om de erkenning van de Moslimexecutieve in te trekken. Dat betekent dat de representatieve rol van het orgaan wegvalt, net als de subsidies. De Moslimexecutieve, voluit het Executief van de Moslims van België (EMB), zou de officiële vertegenwoordiging van de islamitische godsdienst in ons land voorstellen, maar heeft die verwachtingen niet kunnen inlossen. Keer op keer kwam de EMB in opspraak door een gebrek aan een professionele en transparante werking, intern geruzie en te weinig ruimte voor de jonge generatie.

De Europese islam, de rationele islam, de liberale islam, de gematigde islam. De verlichte islam. Of nog: de modelislam. De drang naar een maakbare islam heeft haast iets aandoenlijk naïefs.

Vernieuwingsvoorstellen van de Moslimexecutieve volstonden niet voor Van Quickenborne, die in deze krant zei: ‘De voorstellen vertrekken nog altijd vanuit een moskeelogica. Wie niet afhankelijk is van de moskee heeft geen kans om in de executieve te zetelen. Bovendien wordt nog altijd vertrokken vanuit etniciteit. Je moet behoren tot pakweg de Marokkaanse of de Turkse zuil om verkozen te kunnen worden. Zo zet men de deur open voor inmenging van buitenlandse regimes.’

De invloed van extreem gedachtegoed en buitenlandse regimes behoorden eveneens tot de ingebrekestelling. De Staatsveiligheid wees op personen bij de executieve die zouden spioneren voor buitenlandse inlichtingendiensten. Schoon schip maken dan maar? Van Quickenborne wil nu een ‘nieuw, modern en jong orgaan’.

Modern

Zelf struikel ik over het adjectief ‘modern’, want het is op zijn minst opvallend dat wanneer vormen van islambelevingen niet (her)vormbaar zijn naar westerse hand, telkens gegrepen wordt naar een benoeming van een andere soort islam. Adjectieven die in het maatschappelijke debat zijn gepasseerd: de Europese islam, de rationele islam, de liberale islam, de gematigde islam. De verlichte islam. Je leest het goed. Of nog: de modelislam. De drang naar een maakbare islam heeft haast iets aandoenlijk naïefs en getuigt tegelijk van een tristesse die hoort bij onze etikettenmaatschappij. En zo verging het de islam te lang in België, verhandeld als eeuwenoude wijn in nieuwe zakken.

De Belgische overheid heeft lang carte blanche gegeven aan een salafo-wahabisme om hier het beleid voor moslims vorm te geven, en ze heeft die variant hiërarchisch opgelegd, van boven naar beneden.

Wat overblijft, is een mismeesterde islam. Al zeker op politiek vlak. De aanslagen van 22 maart 2016 hebben ons onomstotelijk geleerd dat geen enkel politiek niveau de impact van de extremistische islam voldoende kent. De Belgische overheid heeft lang carte blanche gegeven aan een salafo-wahabisme om hier het beleid voor moslims vorm te geven, en ze heeft die variant hiërarchisch opgelegd, van boven naar beneden, net zoals het door paus en kardinalen geleide christendom werkt.

De Grote Moskee in het Brusselse Jubelpark fungeerde daarbij een halve eeuw als symbolische lieu de culte van Belgische moslims. In 2018 stelde het OCAD, het orgaan dat terroristische dreigingen analyseert, dat in de Grote Moskee handboeken circuleerden die opriepen tot antisemitisme en de gewapende jihad. Met zo'n missioneringsapparaat hebben moslims in België geen vijand nodig.

Amalgaam

Het debacle van de Moslimexecutieve wijst ook op weeffouten in ons onderwijs en de media. Ik merk na 20 jaar journalistiek werk dat nog steeds een amalgaam wordt gemaakt van islam en Arabisch. Het klassiek Arabisch mag dan wel de taal van de Koran zijn, maar slechts een minderheid van de moslims is Arabisch. De islamitische wereld strekt zich uit van Noord-Afrika tot de Kaukasus en van de Balkan tot Zuidoost-Azië. Zich daarbij vermengend met tientallen lokale culturen en gemeenschappen, met hier en daar hybride geloofsontwikkelingen. Dan rijst de vraag wie dat ‘nieuw, modern en jong orgaan’ dan wel mag vormen.

Het antwoord is te vinden in wat de Gentse imam Khalid Benhaddou voorstelde in een interview in De Morgen: ‘Misschien is het een idee om te evolueren naar een louter administratief in plaats van een vertegenwoordigend orgaan. Daar kunnen dan mensen werken met alle expertise die nodig is om de kerntaken te vervullen.’