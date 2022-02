Mooiweerregering

Voorlopig ontbeert kanselier Olaf Scholz het crisisleiderschap van zijn voorgangster Angela Merkel.

Europa was blij toen in Duitsland begin december een nieuwe regering van start ging. Waar de nieuwe Duitse regering nu precies naartoe wilde met Europa was weliswaar onduidelijk en leek ook wat tegenstrijdig. Maar in ieder geval ging Duitsland flink investeren, waren de begrotingsregels rekbaar en waren er nieuwe openingen over veel onderwerpen.

In Europa werd gehoopt dat de nieuwe Duitse regering het beste van alle werelden in zich verenigde: meewerkend aan meer integratie en tegelijkertijd leidinggevend waar nodig. De eerste 100 dagen van Olaf Scholz als bondskanselier zijn nog niet om, maar het lijkt erop dat die hoop geen waarheid wordt.

Hoe kan een Duits buitenlands beleid dat wordt gekenmerkt door het uitdragen van de morele waarden van de groenen worden gecombineerd met een economisch opportunistisch beleid van de SPD?

De afgelopen week zette Europa de constructieve en meewerkende houding van Duitsland bij de hervorming van de begrotingsregels nodeloos op het spel. De beslissing om kernenergie op te nemen in de Europese taxonomie voor groene investeringen kan Europa duur te staan komen. Hoe kan een land dat dit jaar zijn laatste kerncentrale sluit zo’n beslissing omarmen? De groenen zijn er fel tegen en kondigden een tegenactie aan. Gezien de meerderheid in de EU voor kernenergie is, zal die kansloos zijn.

Maar de Europese lidstaten hebben die groenen wel nodig als medestanders voor een hervorming van de begrotingsregels en een speciale behandeling van investeringen. Zullen de groenen echt instemmen met een ‘groen’ Stabiliteitspact, waarbij investeringen in kernenergie niet meer worden opgenomen in de begroting? Zeker niet. Met de beslissing over de taxonomie is de kans op verregaande hervormingen van de begrotingsregels gedaald.

Crisisleiderschap

In de Oekraïnecrisis werd dan weer gehoopt dat Duitsland de leiding zou nemen. Maar het fameuze crisisleiderschap van Merkel wil of kan Scholz (nog) niet tonen. Zijn eigen regering is te verdeeld. In feite legt de Oekraïnecrisis nog geen twee maanden na de ondertekening van het coalitieakkoord de vinger op de wonde. Hoe kan een buitenlands beleid dat wordt gekenmerkt door het uitdragen van de morele waarden van de groenen worden gecombineerd met een economisch opportunistisch beleid van de SPD?

Rusland kan bij de SPD nog steeds op veel sympathie rekenen. Vooral voormalige SPD-politici, met oud-kanselier Gerhard Schröder op kop, hebben financiële belangen in Rusland.

En dan nog tegen Rusland, dat bij de SPD nog steeds op veel sympathie kan rekenen. Vooral voormalige SPD-politici, met oud-kanselier Gerhard Schröder op kop, hebben financiële belangen in Rusland. De regering is tot nog toe niet duidelijk over hoe ze op een verdere escalatie zal reageren. Sancties, ja of nee? Een einde aan NordStream2, de gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland? Radiostilte. De aankondiging dat 5.000 helmen naar Oekraïne zouden worden gestuurd werd op hoongelach onthaald.